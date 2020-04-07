玩具贵宾犬人气榜首11连霸，寿命长的小型犬更受欢迎

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在大城市里，因受住房状况所限，很多情况下都难以饲养大型犬。所以小型犬在日本非常受欢迎，其中玩具贵宾犬、吉娃娃和混合犬种占据了半壁江山，有着坚如磐石的人气。

总部设在东京的宠物保险服务公司ANICOM损害保险株式会社发布了《2020年人气犬种排行》，玩具贵宾犬自2010年以来连续11年登居榜首。据悉，受欢迎度排名前十的犬种几乎都是超小型犬和小型犬，特别是排名前三的玩具贵宾犬、吉娃娃犬、混血犬（10kg以下）就占到支持率的半数左右，可见小体型的狗狗格外受欢迎。反观大型犬，唯有把人气排名扩展到前二十，才能看到金毛巡回犬（第14）、拉布拉多犬（第15）等犬种的身影。因为毛茸茸的手感而备受大家喜爱的秋田犬，仅仅排在第29位。

如果饲养人气犬种，可以在市场上找到很多专门为这个犬种定制的食物和周边产品，狗主人们还可以在社交网络上与同好交流饲养的烦恼和心得。丰富的网络信息会让饲养变得更容易，因此人气犬种会变得更受欢迎。

犬种 比例（％） 1 玩具贵宾犬 20.7 2 吉娃娃犬 15.7 3 混血犬（10kg以下） 12.0 4 柴犬 8.5 5 迷你腊肠犬 5.7 6 博美犬 5.2 7 迷你雪纳瑞犬 3.5 8 约克夏梗犬 2.7 9 法国斗牛犬 2.6 10 西施犬 2.3

>出处 : ANICOM《2020年人气犬种排行》

根据2017年的数据，在ANICOM公司上保险的宠物犬，平均寿命为14.0岁。随着兽医技术的提高和宠物饲养环境、饮食状况的改善，现在日本犬类的平均寿命也在一步步延长。从体型来看，小型犬和超小型犬的平均寿命会比大型犬长近三年。如今人们已经把饲养的宠物视为家人，狗主人们大多希望狗狗能尽可能地长寿，哪怕长一天也好，这也让小型犬更受饲主的青睐。

犬种 平均寿命（岁） 玩具贵宾犬 15.2 吉娃娃犬 13.8 混血犬（10kg以下） 14.6 柴犬 14.6 比格犬 13.3 金毛巡回犬 11.0 拉布拉多犬 13.1 伯恩山犬 9.3

出处 : ANICOM《2019家庭动物白皮书》

但是，随着狗狗年龄的增长，其医疗支出会不断增加。寿命越长的狗，一生所需的开销就越大。所以不要在狗狗小的时候，看它们好可爱就冲动地去饲养，在决定接它们回家前要充分考虑到日后经济上的支出，做好思想准备。

题图及文中插图都来自pakutaso