玩具贵宾犬人气榜首11连霸，寿命长的小型犬更受欢迎

玩具贵宾犬人气榜首11连霸，寿命长的小型犬更受欢迎社会
在大城市里，因受住房状况所限，很多情况下都难以饲养大型犬。所以小型犬在日本非常受欢迎，其中玩具贵宾犬、吉娃娃和混合犬种占据了半壁江山，有着坚如磐石的人气。
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总部设在东京的宠物保险服务公司ANICOM损害保险株式会社发布了《2020年人气犬种排行》，玩具贵宾犬自2010年以来连续11年登居榜首。据悉，受欢迎度排名前十的犬种几乎都是超小型犬和小型犬，特别是排名前三的玩具贵宾犬、吉娃娃犬、混血犬（10kg以下）就占到支持率的半数左右，可见小体型的狗狗格外受欢迎。反观大型犬，唯有把人气排名扩展到前二十，才能看到金毛巡回犬（第14）、拉布拉多犬（第15）等犬种的身影。因为毛茸茸的手感而备受大家喜爱的秋田犬，仅仅排在第29位。
如果饲养人气犬种，可以在市场上找到很多专门为这个犬种定制的食物和周边产品，狗主人们还可以在社交网络上与同好交流饲养的烦恼和心得。丰富的网络信息会让饲养变得更容易，因此人气犬种会变得更受欢迎。
|犬种
|比例（％）
|1
|玩具贵宾犬
|20.7
|2
|吉娃娃犬
|15.7
|3
|混血犬（10kg以下）
|12.0
|4
|柴犬
|8.5
|5
|迷你腊肠犬
|5.7
|6
|博美犬
|5.2
|7
|迷你雪纳瑞犬
|3.5
|8
|约克夏梗犬
|2.7
|9
|法国斗牛犬
|2.6
|10
|西施犬
|2.3
>出处 : ANICOM《2020年人气犬种排行》
根据2017年的数据，在ANICOM公司上保险的宠物犬，平均寿命为14.0岁。随着兽医技术的提高和宠物饲养环境、饮食状况的改善，现在日本犬类的平均寿命也在一步步延长。从体型来看，小型犬和超小型犬的平均寿命会比大型犬长近三年。如今人们已经把饲养的宠物视为家人，狗主人们大多希望狗狗能尽可能地长寿，哪怕长一天也好，这也让小型犬更受饲主的青睐。
|犬种
|平均寿命（岁）
|玩具贵宾犬
|15.2
|吉娃娃犬
|13.8
|混血犬（10kg以下）
|14.6
|柴犬
|14.6
|比格犬
|13.3
|金毛巡回犬
|11.0
|拉布拉多犬
|13.1
|伯恩山犬
|9.3
出处 : ANICOM《2019家庭动物白皮书》
但是，随着狗狗年龄的增长，其医疗支出会不断增加。寿命越长的狗，一生所需的开销就越大。所以不要在狗狗小的时候，看它们好可爱就冲动地去饲养，在决定接它们回家前要充分考虑到日后经济上的支出，做好思想准备。
题图及文中插图都来自pakutaso