首都圈单极化仍在继续

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日本东京圈内房租昂贵，通勤电车拥挤到令人绝望，街上的行人握着手机面无表情……，即便如此，大东京依然吸引着日本各地的人源源不断地涌入这里。

日本总务省根据“居民基本信息登记卡”发布了《2019人口迁移报告》，该报告指出，日本东京圈（包括东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）的人口迁入数量比迁出多出148783人。

包括外国人在内的这项人口迁移统计是从2014年开始的，迄今连续6年都处于入多于出的状况。如果只看仅限于日本人的长期统计，那么在1996年泡沫经济破裂后出现了一时性人口迁移负增长后，东京圈连续24年都是迁移净增长。其中，东京的人口迁移增长数量为8 2982人，占整个东京圈的55.8% 。

日本政府在地方振兴综合战略中，打出了在2015年开始的五年里抑制人口向东京圈大量迁入的目标，然而完全不见效果。东京单极化似乎势不可挡。

从迁入人口的年龄来看，以就业或升学为主的15-29岁的年轻人占到近九成，有132533人。

另一方面，名古屋圈（爱知县、岐阜县、三重县）和大阪圈（大阪府、京都府、兵库县、奈良县）都是连续六年负增长，迁出人数分别为15017人和4097人。以上两大都市圈虽然从日本各地都有人口迁入，但它们同时也在向东京圈输出，这几乎抵消了它们的人口迁入数量。所以说，东京圈不仅从日本乡村城镇，也从各大都市圈吸取着新鲜血液。

题图: 人来人往热闹非凡的原宿竹下通（pakutaso）