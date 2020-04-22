日本的导盲犬：数量日减，与欧美差距较大

日本信息库

目前日本有900多只导盲犬正和视障人士一起生活。还有大约3000人申请导盲犬，但导盲犬的服役数量难以提升。

社会福利法人、日本盲人社会福利设施协议会的统计显示，日本国内正在为盲人提供服务的导盲犬数量，在2019年3月底有928只，比前一年减少了13只，最近9年来在持续下降，这种情况和欧美国家有着巨大的差距。日本社会有待制定对策，研究如何提高导盲犬的服役数量，使之能满足视障人士的需求。

上世纪70年代，日本导盲犬的服役数量在100-200只之间，80年代后半期激增到600只上下，2005年之后更是超过了1000只，但从2010年左右开始转向减少趋势。最近几年每年新训练的导盲犬一直在120-150只之间徘徊不前。

国际导盲犬联盟（IGDF）2018年的统计报告显示，英国正在服役的导盲犬有近5000只，美国接近1万只，澳大利亚有1000多只，从导盲犬和人口的比例来看，日本的导盲犬还非常之少。

主要国家的导盲犬服役数量

世界 约22000只 英国 近5000只 法国 1000只以上 德国 约600只 美国 近1万只 澳大利亚 1000只以上

（根据IGDF的2018年度报告）

公益财团法人日本导盲犬协会称，国家认定的视障人士日本目前约有31万人。其中大概3000人希望拥有导盲犬。而近年来导盲犬的数量一直停滞不前。究其原因，有以下几点。一是现在的导盲犬用户随着年岁增长，不再需要第二只、第三只替代犬的情况增加了；第二，由于信息不足等因素导致新用户数量难以扩大；第三，由于近年来“工作方式改革”等因素，导盲犬的训练体系迎来拐点。

导盲犬出生后两个月到一岁要在寄养家庭里生活，然后在导盲犬训练中心接受训练。到了两岁，它们要参加考试，合格后要和未来的服务对象——视障人士——参加共同的训练，而后正式走上导盲犬的岗位，直至十岁左右退休。在日本，有日本导盲犬协会等十一家导盲犬训练团体，他们将导盲犬无偿借给视障人士使用。

导盲犬协会的专职理事吉川明说：“对于导盲犬服役数量的减少，我们怀有相当的危机感。目前正着手解决既有的问题，希望能让导盲犬的服役数量达到1200只，这是一个比较现实的目标。”

题图照片：Nori/PIXTA