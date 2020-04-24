日本儿童，视力持续下降，虫牙减少

日本儿童，视力持续下降，虫牙减少社会
目前日本儿童的视力还在持续下降。与之相对，龋齿的情况减少了。由此可见生活习惯的变化带来的影响。
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日本文部省2019年的学校保健统计调查（估算值）显示，日本有34.57％的小学生裸眼视力不到1.0，在初中这一情况的比例是57.47％，高中则为67.64％，三项均为史上最高。
在最近五年间，裸眼视力不到1.0的学生比例，在日本小学、初中和高中都提高上升了4个百分点以上。日本文部科学省分析，这和儿童长时间近距离看手机、看书的生活习惯有一定关系。为研究解决办法，将在2020年开展新的追踪调查。
另一方面，日本儿童的龋齿患病率，在上世纪80年代达到巅峰期后开始持续下降。从龋齿患病率（得过龋齿的人的比例，包括已经完成治疗的）看，小学生为44.82％，初中生为34.00％，高校生为43.68％，同比均有减少。其中初中和高中组的龋齿率为史上最低。
据悉，日本的公立中小学在帮助学生预防龋齿方面下了很大功夫，而且各种食品更多使用了不易造成龋齿的人工甜味剂，有防龋齿效果的含氟牙膏也大大普及，这些都为日本儿童“虫牙”的减少起到了积极的作用。
此外，近年来日本儿童在身高、体重等方面的发育情况基本保持平稳。各年龄段平均值如下所示。
身高/体重平均值
|身高（厘米）
|体重（公斤）
|幼儿园（5岁）
|男
|110.3
|18.9
|女
|109.4
|18.6
|小学（11岁）
|男
|145.2
|38.7
|女
|146.6
|39.0
|初中（14岁）
|男
|165.4
|54.1
|女
|156.5
|50.1
|高中（17岁）
|男
|170.6
|62.5
|女
|157.9
|53.0
（2019年度学校保健调查）
该项调查分析了2019年4月-6月日本全国幼儿园到高中学生的抽样体检数据。
标题图片： A_Team/PIXTA