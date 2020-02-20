访日中国游客10年增长近10倍，消费金额占全部旅行消费总额的三分之一强

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中国新冠病毒肺炎的流行，给全球经济蒙上一层阴影。2019年占据访日外国人三成的中国游客一旦骤减，将会重创日本的旅游业。

2019年访日中国游客达到959.4万人（速报数据），创历史新高，占外国访日游客总体的3成。访日中国游客在2007年时只有94万2439人，还不到百万人的水平，但在之后的12年内增长了将近10倍，尤其是2014年之后，增长势头更为迅猛。

访日中国游客的消费金额为17718亿日元，占整体访日外国游客消费金额48113亿日元的36.8%。春节长假来日本的中国游客“爆买”家电和化妆品等商品首次引发热议是在2012年，这一年的消费金额是2688亿日元。随着游客人数的增多，总消费金额也一路飙升。

中国政府为了控制新型冠状病毒肺炎的流行，从1月27日起暂停了旅行团的出境游 。游客人数占3成、消费总额约占4成的中国游客的锐减，重创了日本旅游业。

不过，观察2015～2019年每个月的访日中国游客人数，可以看出最多的不是春节长假，而是7～8月的暑假期间。希望那时疫情已经得到了很好的控制。

标题图片: 时事社