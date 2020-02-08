家用口罩年产55亿个，正确的使用和丢弃方法你知道吗？

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作为防范花粉过敏的手段，一次性口罩应运而生；后来，佩戴“礼貌用口罩”和“预防用口罩”的人越来越多，现在日本年产口罩已达55亿个

在新型冠状病毒肺炎疫情呈现全球性扩散的形势下，购买预防用口罩的消费者激增。据悉，药妆店等销售渠道已经纷纷宣告售罄。

在本世纪头几年，日本花粉过敏患者大量增加，采用无纺布制作的一次性家用口罩面市。不同于过去需要清洗的棉纱口罩，无纺布口罩价格便宜用着也方便，于是，为了避免咳嗽和喷嚏飞沫给他人造成困扰或者为了预防感冒和流感，将口罩作为一种“礼貌用品”和“预防用品”而日常性使用的人越来越多。

口罩的产量始终保持单边上升趋势，2018年度达到55.38亿个。其中，家用口罩为42.84亿个。

生产商和行业团体均呼吁大家正确使用口罩。

口罩的正确佩戴方法

调节口罩鼻夹（口罩上部的金属线），使之贴合脸部 将口罩从口鼻罩至下颚

如果因为感觉呼吸不畅，就露出鼻孔，只遮住嘴部，那么虽然可以阻挡飞沫，但起不到防范病毒入侵的效果。 按压口罩边缘以贴合面颊，避免出现空隙

防花粉口罩，不具防病毒效果

花粉颗粒直径为20～30微米，而病毒直径小到只有0.1～0.3微米，所以要防范病毒入侵，戴花粉用口罩就说不上有多大作用了。（市面上销售的口罩中也有既防花粉又防感冒的款式）

一次性口罩原则上一天一换

由于口罩内测容易滋生杂菌，所以原则上应该一天一换。如果因为呼气造成内部潮湿，或者在人流密集场所使用后，应该尽早更换。（有的聚氨酯3D口罩可以反复清洗使用）

摘下和丢弃口罩时，也要注意“防范感染”！

由于口罩表面可能附着病菌，所以摘口罩时，应该用手拿住挂在耳朵上的带子摘下。如果将用过的口罩放在口袋或背包里，那就如同带着病毒行走。正确做法是将摘下的口罩立刻放入塑料袋内封口，或是丢入带盖子的垃圾箱内。

（请参看日本卫生材料工业联合会网站的相关介绍：选戴口罩的要点）

标题图片 : nippon.com日本网 编辑部