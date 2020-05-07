日本网络犯罪增多，违法汇款案件上升

日本信息库

如今，不仅仅是打电话和收发邮件，管理银行账户、买卖股票和外汇、网购、利用导航系统等，全靠手机来完成的人，实在是数不胜数！手机给我们带来了随时随地在线操作的方便，但同时也使我们暴露在网络犯罪的危险之中。

日本警察厅的资料显示，2019年全国警察揭发的网络犯罪案件较上年增加5.6%，为9542起（暂定值），刷新了历史最高纪录。随着智能手机的普及和各种电气产品的联网，人们的生活变得更加便利，但与此同时，被性质恶劣的网络病毒感染、信息被窃取等各种危险，也无时无刻地潜藏在我们身边。

警察厅的网络入侵检测系统的传感器，每个检测到的网络空间非法访问日均次数为4192次，大大高于上年的2752.8次。

网上银行非法汇款的损失金额是上年的4.4倍，急增至20.32亿日元。虽然在2016年以后，因金融机构强化安全对策，违法汇款的件数和损失金额一直都在下降，但自2019年9月起，又开始出现急剧增长的趋势。

据警察厅透露，许多损失都源于“网络钓鱼”，即让对方在伪造的网点输入用户名（ID）和密码等个人信息。通过伪造银行等金融机构，向收件人发送邮件要求确认登录信息，将其诱骗至精心伪造的虚假网点，这种犯罪手法十分猖獗。

标题图片：PIXTA