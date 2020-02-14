应季食品：巧克力支出集中在情人节前的2月中上旬

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越来越多日本人已经习惯在情人节赠送巧克力。政府的家庭收支调查也显示，巧克力的销路以2月中上旬最佳；另外，圣诞节的蛋糕和“节分”的寿司（惠方卷）也都是在特定日子热销的商品。

据说在日本，2月14日情人节这天赠送巧克力的做法，是因百货店、糖果商的宣传而得到推广并形成习惯的。

从总务省统计局实施的家庭收支调查结果（两人以上家庭）来看，这种倾向一目了然。按月统计的户均巧克力支出，2月远高于其他月份。观察2019年的数据可以发现，2月分包含巧克力点心在内的支出为1552日元，相当于支出最少的8月（381日元）的四倍以上。

观察2月分各天可以发现，历年的趋势是从上旬开始增长，以14日为分水岭，之后快速下降。以2019年为例，2月13日达到140.77日元的峰值，情人节次日的15日，骤降至30日元水平。

因特定活动而需求激增的食品还有圣诞节（12月25日）的蛋糕和“节分”（立春前日——译注）的手卷寿司（惠方卷）。下图是2018年12月的“蛋糕”和2019年2月的“寿司（便当）”的户均单日支出金额。

有人指出，针对这种需求集中在特定日子的“应季食品”，卖家会盯住特定日子进行大量生产，从而导致大量过期商品的出现，可谓是“食物垃圾”产生的元凶。为此，日本的消费者厅在今年惠方卷销售旺季来临之前就指示百货公司、超市等食品零售店，要求它们推行预约销售方式，以减少浪费。

标题图片：（Table-K/PIXTA）