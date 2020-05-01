工作到70岁：让精力充沛的老年人也成为养老金财源的支柱

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日本养老金制度正因少子老龄化而面临收支失衡的危机。如今，日本政府正在讨论扩大老年人就业，旨在让精力充沛的老年人也成为养老金财源的一大支柱。相较于 “拿着养老金享受第二人生”的梦想，很多人已经做好了活到老工作到老的准备。

日本工会总联合会（简称“联合”）2019年12月实施的调查结果显示，有69.8％的受访者知道日本政府正在讨论扩大老年人就业一事。此外，对于推动和确保70岁老人的工作机会一事，71.4％表示赞成。尤其是处于70岁边缘的65-69岁年龄段的受访者中，表示赞成者高达87%。

受少子化影响，支撑养老金制度的人口越来越少，而人均寿命却因医疗的进步而不断延长。“到点退休之后，悠然自得地度过余生”已经成为历史。工作到70岁的时代就在眼前。

关于现在60岁以上仍在工作的人员的工作状态，回答最多的是每天工作“8小时”，一周“5天”。月薪最多的在5～25万日元之间，平均为18.9万日元。从不同的雇佣形态来看，正式员工的月薪为33.1万日元，与非正式员工的月薪13万日元相比，多出一倍以上。

60岁以上的劳动者中约七成对自己的工作方式和内容感到满意，但对薪资感到满意的人只有44%。

关于工作的理由，得到较多的答案是“为了维持生活”“为了维持健康”。

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