日本医生男女比8：2，女医生集中于特定科室

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现在的日本，以年轻一代为中心，女医生人数虽然在逐步地增加，但依然只占整体的约两成；而且，以皮肤科、妇产科等科室为多。

日本厚生劳动省每两年一次的《医生、牙医、药剂师调查》（截至2018年末）结果显示，男医生人数为255452人（占整体的78.1%），女医生71758人（占整体的21.9%）。虽然女医生占比仍只有两成多，但比上次增加了6.3%，从增速来看，超过了男医生的1.4%。

女医生人数大约从1990年前后开始，缓慢地呈现增长趋势，尤其在年轻人中占比较高。从医疗设施（医院，诊所）所有医生的年龄来看，“29岁以下”的女医生占比最高，达35.9％；“30～39岁”为31.2％，“40～49岁”为26.3％，“50～59岁”为16.6％。

女医生的特点之一，就是集中在某些特定的科室。比如，皮肤科、妇产科、乳腺外科、眼科、麻醉科等，这些科室的女性患者比例较高，而且长时间工作和工作时间不规律的情况相对较少。

尤其是皮肤科，女医生占到了整体的54.8%，是所有调查统计中唯一一个比例超过男医生的科室。此外，女医生占比达四成以上的科室还有妇产科（44.5％），乳腺外科（44.1％），眼科（42.4％），麻醉科（40.9％）。而在气管食管外科（2.5％），心血管外科（6.2％），矫形外科（6.2％），脑神经外科（6.5％）等八个科室，女医生占比都在一成以下。在小规模的诊所，这种女医生的“偏科”情况也与医院大致相同。

医院不同科室中女医生的占比

诊疗科 ％ 皮肤科 54.8 妇产科 44.5 眼科 42.4 麻醉科 40.9 急诊科 14.9 外科 7.1 心血管外科 6.2 气管食管外科 2.5

※数据来自《2018年医生、牙科医生、药剂师调查》

标题图片：（foly/ PIXTA）