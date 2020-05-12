有稳定工作的年轻人增加

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现在，大学毕业生处于“卖方市场”，这让更多的年轻人有了作为正式工的就业机会。但非正规雇佣员工的人数并没有因此减少。特别是退休后的男性，很多都以打零工或合同工的形式工作。

日本总务省的《劳动力调查》，将“年龄在15至34岁之间，没有固定职业、从事非全日临时性工作的年轻人”定义为“飞特族”。2019年的调查显示，“飞特族”人数为138万，连续五年更新最低记录。相较2003年的巅峰值217万人，去年的人数下降了三成以上。

因经济的回暖，企业的招聘趋向更为积极，特别是大学应届毕业生更是抢手，呈现出“卖方市场”状态，也就是说应届高中、大学毕业生中，被聘为正式员工的人增加了。从2009年以后的“飞特族”男女人数变化来看，女性人数的减少尤为显著。

2019年日本公司的雇员（不包括高管）为5660万人，其中，正式员工为3494万人，同比增加18万人；而非正规雇佣者人数为2165万人，增加了45万人，非正式员工比例占到38.3％。

从这些非正式员工的年龄段来看，男性以65岁以上人群为最多，达到206万人；女性则以45至54岁之间的人数为最多，达到375万人。 从事非正规工作的主要原因，男性是“想在方便的时间工作”（29.3％）、“没有受聘正式员工的工作”（18.0％）；女性则多为 “想在方便的时间工作”（ 31.2％）和“想补贴家用，为子女的学费做储蓄”（21.9％）。

标题图片：PIXTA