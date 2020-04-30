全球变暖，“不知者”不觉

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2019年9月，青年环保活动家格蕾塔·桑伯格在联合国气候行动峰会上发表演说，称“不允许背叛子孙后代”，呼吁大家纠正异常的经济发展模式。然而，日本的18岁年轻人对此则表示“不知道”“不了解”。为何会出现如此不同呢？

台风和暴雨令灾害进一步加剧、海水温度上升对水产资源带来重大影响等，与“全球暖化”相关的新闻，频繁地出现在报纸和电视上。但是，日本财团实施的有关气候变化的《18岁意识调查》却显示，对人类面临的“全球暖化”的风险，67%的人回答“知道”，而回答“不知道”者占到33%，是整体的三分之一。

针对日本二氧化碳排放量位居全球第五这一现实，68.8%回答“应该减排”，认为“为了社会经济活动，不得不如此”的只有12.9%。在“知道全球暖化的危险性”的受访者中，有80%的人认为“应该减排”；而“不知道温室效应的危险性” 的受访者中，认为“应该减排”为46.1%，还不到半数，另有41.5％的人表示“不知道该怎么办”。

在应对全球气候变暖的国际框架《巴黎协定》中，日本打出了2030年度的温室气体排放量比2013年度减少26%的中期目标。针对这个目标“与其他国家相比是否足够”这一问题，近半数受访者，即47.6%的人回答“不清楚”，特别是在“不知道全球暖化危险性”的受访者中，这一比例更是高达75.4％。

关于美国总统特朗普宣布退出《巴黎协定》一事，“不知道温室效应的危险性”的受访者中，有高达75.8%的人回答“不了解”。

从调查整体来看，“不知道温室效应的危险性”的受访者在面对具体问题时，似乎无法做出自己的判断，只能回答“不清楚”。

2019年9月，瑞典环保活动人士格蕾塔·桑伯格在联合国气候行动峰会上呼吁阻止全球气候变暖，世界各国年轻人举行了罢课等抗议活动。对此，只有29.6％的受访者表示“赞同”；在“不知道全球变暖危险性”的受访者中，表示“同意”（14.8％）和“不同意”（11.8％）的人数都很少，绝大多数选择了“不清楚”（72.5％）。

以自由回答方式问及有关为防止全球变暖应该采取的措施时，很多受访者都认为，比起进行重大的社会变革，应更多重视每一个个人的日常行为，比如，“每个人的努力很重要”“每个人都要意识到这也是和自己的事情”“应该力所能及地尝试减少温室气体排放”等。

标题图片：2019年12月9日，环保活动人士格蕾塔·桑伯格在《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方大会(COP25)的记者会上（时事社）