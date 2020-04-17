多吃纳豆，降低死亡风险

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纳豆等大豆发酵食品自古以来都被认为有益身体健康，最新的科学研究结果，也证明了其保健效果。

日本国立癌症研究中心的研究团队就大豆食品、大豆发酵食品（纳豆、黄酱）的摄入量与死亡风险之间的关系展开调查，并在学术杂志《BMJ》（2020年1月29日网络版）上发表论文，称“多摄入大豆发酵食品，或可降低死亡风险”。

该研究团队表示，大豆中含有蛋白质、食物纤维、矿物质、异黄酮等成分。尤为值得一提的是，大豆发酵食品中的这些成分，在加工过程中不易流失。虽然已有研究表明这些食物对健康有益，但目前相关研究仍然不多。

此次研究的数据来自对45-74岁的约9万名男女，研究团队对他们进行了长达15年的跟踪调查。以饮食问卷调查为基础，研究人员计算了所有大豆食品和大豆发酵食品的摄入量，再将其平分成五组，研究摄入量与死亡的关系。

结果显示，虽然没有发现所有大豆食品摄入量和死亡之间的明显关联，但无论男女，大豆发酵食品摄入越多，整体死亡（总死亡）风险就越低。尤其是摄入量最多的一组（约50克/日），男女的死亡风险都比摄入量最少的一组（约13克/日）下降了约10%。50克约为一盒纳豆的量。

从大豆食品摄入量和死亡原因的关系来看，癌症死亡风险和大豆制品摄入量之间没有发现显著的联系，但是中风和心肌梗塞等循环系统疾病，无论男女都与纳豆摄入量的关系明显，呈现出摄入量越多，死亡风险就越低的倾向。

研究团队公布的研究结果显示，“摄取的热量中植物蛋白的比例越高，总死亡风险和循环系统疾病的死亡风险就越低”。研究团队称，此次研究结果表明“在植物蛋白主要来源的大豆制品中，（尤其是）大豆发酵食品可能（和死亡风险）之间存在关联。大豆发酵食品是日本特有的食物，或许这正是日本人长寿的一大要因”。

标题图片：纳豆饭 Nishihama/PIXTA