苏格兰折耳猫最受欢迎：99.5%的猫咪被养在室内，接受健康管理

日本信息库

日本人对猫的喜爱可谓路人皆知。性格各异的猫咪中，日本人更偏爱哪几种呢？

宠物保险服务公司ANICOM损害保险株式会社（东京总部）发布了《2020年人气猫咪排行》，苏格兰折耳猫荣膺人气冠军，自2009年起，它已经连续12年占据榜首。这个排行榜显示，猫咪品种的受欢迎度集中于排名前三的苏格兰折耳猫、曼赤肯短腿猫和美国短毛猫，它们占据了四成的人气。

猫的品种 比例 1 苏格兰折耳猫 18.1 2 曼赤肯短腿猫 11.2 3 美国短毛猫 9.9 4 混血猫 9.4 5 挪威森林猫 7.3 6 英国短毛猫 6.5 7 布偶猫 5.0 8 孟加拉猫 4.5 9 缅因猫 3.4 10 俄罗斯蓝猫 3.3

出处 : ANICOM《2020年人气猫咪排行》

总的来看，最受欢迎的猫咪名字是Mugi（日语中，“麦”的读音——译注）。它在母猫的名字里排行第二，公猫名字里排行第五，是个不带性别特征的名字，而且会让人联想到小麦，所以经常被用在橘猫的身上，很受猫奴们的喜爱。

最受欢迎的猫咪名字排行

综合 母猫 公猫 1 Mugi Momo Leo 2 Leo Mugi Sora 3 Sora Coco Maru 4 Maru Rin Kotetsu 5 Coco Kinako Mugi

出处 : ANICOM《2020年最受欢迎的猫咪名字排行》

在日本昭和时代，家养的猫咪是可以自由进出家门的。一大早它们就扭着屁股离开家，钻进附近人家的院子去讨点儿零食，或是和隔壁家的猫咪打架，这都是司空见惯的事。后来，为了让猫咪远离事故和疾病的侵扰，来说有关方面开始要求人们在室内猫养。ANICOM的调查显示，现在99.5%的猫都是养在室内的。

如今还陆续出现了一些猫咪专用的健康管理用品，比如传感器或小型相机等，它们可以帮助主人在外出时掌握宠物们的行踪。其中有一款“智能猫厕所”据说特别引人瞩目。它可以在猫咪进入厕所的时候自动开始拍摄视频，测量并记录猫咪的体重、上厕所的间隔时间等，从而第一时间发现慢性肾炎、慢性肾功能不全等泌尿系统疾病的初期症状，这些都是猫咪最容易得的病。如此看来，猫咪们自由奔放地生活的时代似乎一去不复返了。

标题图片：pakutaso