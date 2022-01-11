喜爱奶酪的日本人，消费量创历史新高

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日本人的奶酪消费量一直在不断增长，2020年度的国内消费量已连续六年创下历史新高。疫情下受到的居家消费需求拉动，作为外卖披萨和佐酒小食，普通家庭的奶酪消费实现了增长。每年11月11日还被行业团体命名为“奶酪日”，今后的消费量是否还会继续增长呢？

家庭消费坚挺

日本农林水产省公布的数据显示，2020年度日本国内奶酪总消费量为360744吨。尽管新冠疫情导致餐饮店和糕点店等商业用奶酪需求大幅减少，但受到饮食习惯西化和健康生活理念逐渐深入人心的影响，家庭消费保持了坚挺，奶酪在百姓餐桌上的存在感不断增强。

从人均年消费量来看，2008年度由于国际奶酪价格上涨，各家生产商纷纷减少进口量或提高了零售价格，导致人均消费量一度出现减少。但从2009年开始，已经连续12年增加，2020年度达到了2.7公斤，同比增长了7.6%，20年间增长了40%。而鲜奶油的消费量则因为糕点等商业需求的下滑，同比减少4.7%，与奶酪拉开了差距。

80%以上天然奶酪来自进口

占到总消费量60%的天然奶酪88%来自进口。2020年的第一大进口来源国是澳大利亚，然后依次是新西兰、美国、荷兰和德国。

日本进口奶酪普及协会对世界各国人均年消费量（2019年度）的调查结果显示，前三位依次是丹麦（29.3公斤）、法国（26.8公斤）和塞浦路斯（26.3公斤），几乎都达到日本人的10倍以上。

各国天然奶酪进口量（2020年）

排名 国名 进口量（吨） 1 澳大利亚 71914 2 新西兰 59069 3 美国 36202 4 荷兰 32057 5 德国 26318 6 爱尔兰 16662 7 丹麦 14984 8 意大利 9720 9 法国 4602 10 阿根廷 3408

出处：财务省《日本贸易统计》

标题图片：PIXTA

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