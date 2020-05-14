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水戸偕乐园、加贺兼六园、冈山后乐园，被称为日本三大名园。庭园艺术，传承数百年的日本之美，吸引了国内外广大游客。

偕乐园

1842年（天保13年），水户藩第9代藩主德川齐昭下令建造了偕乐园。偕乐园之名来自中国古典名著《孟子》中的“古之人与民偕乐，故能乐也”。德川齐昭在碑文《偕乐园记》中写道：“是余（齐昭）与众同乐之意也。”

起初，只有武士以及神官、修验道信徒（在山中进行苦修的人——译注）、僧侣等宗教相关人员才能进入偕乐园，后来逐渐向普通民众开放。

偕乐园是著名的赏梅胜地，园内共种植了约100个品种共3000株梅树。春季樱花，初夏杜鹃，盛夏绿意盎然的孟宗竹和杉树林，秋天的胡枝子和枫叶，一年四季，园内植物美景令人陶醉其中。



照片提供 : 茨城县



照片提供 : 茨城县

兼六园

兼六园是由加贺历代藩主长期打造而成的一座大名（诸侯——译注）庭园，位于金泽市中心，一年四季美不胜收，深受众多石川县县民和世界各国游客的喜爱。与从寺院方丈室或贵族宅邸的书院（日本的一种住宅形式——译注）往外眺望的坐观式庭园不同，这是一座回游式庭园，即水池、假山、宅院散布在一大片土地上，人们可以边走边看，随意欣赏。

在仿造大海而建的大水池里，建造了长生不老的神仙居住的小岛。加贺历代藩主将自己祈求长寿和永世繁荣昌盛的愿望寄托于庭园之中。



照片提供：金泽市



照片提供：金泽市

后乐园

冈山藩第二代藩主池田纲政为了给藩主提供一个放松身心的地方而建造了后乐园。根据历代藩主的喜好和当时的社会形势，后乐园的景观发生了相应的改变，这种变化的叠加造就了一段历史。

到了江户时代，当地民众得到允许后也能进入后乐园。喜爱能乐（日本传统艺术形式之一——译注）的池田纲政在后乐园向民众展示自己的舞姿，纲政之子继政之后的藩主们因“参勤交代”（江户时期，各藩大名需要轮流去江户替幕府将军执行一段时间的公务，然后再返回自己的领地——译注）而离开冈山时，也会指定日期向民众开放后乐园。此外，后乐园还是藩主的宴宾场所。

虽然后乐园在1934年的水灾和1945年的二战空袭中遭受巨大损失，但因根据江户时代的图纸进行了修复，所以至今仍大致保留着江户时代的风貌。1922年后乐园被列为“名胜”。1952年，根据《文化遗产保护法》，后乐园被列为“特别名胜”。



照片提供：冈山县观光联盟



照片提供：冈山县观光联盟

标题图片：偕乐园提供