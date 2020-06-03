不惑之年仍“零存款”者占23%，家庭收入500万日元才动心结婚

日本信息库

年轻人总想着自己老了之后该怎么办，是过不好当下的生活的。但四十多岁的人还没有存款，也是前途堪忧啊。

SMBC消费金融有限公司面向日本20-49岁青年群体，开展了一项关于金钱观的调查。针对现在有多少存款这个问题，各个年龄段都有约两成的人回答“存款为零”。

各年龄段回答存款在50万日元以下的人都是最多的，其中在20-29岁的人里占46.3%，30-39岁人群中占25.8%，40-49岁的人里占28.0%。此外，存款在100万日元以下（包括无存款、存款50万日元以下、存款有50-100万日元三种情况）的人在20-29岁、30-39岁、40-49岁的各年龄段中分别占79.9%、59.2%和62.0%。平均来看，20-29岁为53万日元，而30-39岁为183万日元、40-49岁为202万日元。

2019年6月，日本金融厅审议会的一份报告指出：“如果（日本）退休老人的收入只有公共养老金，那么他的生活会面临2000万日元的生活费缺口。”（金融事务担当大臣麻生太郎拒绝接受这份报告）这在日本引发激烈反响。由此看来，人们的存款距离2000万日元还有相当大的距离。

此外，本次调查还询问了“家庭年收入达到多少才考虑结婚”的问题。 “不管收入多低都想结婚”“200万日元”“300万日元”“400万日元”的回答加在一起， 20-29岁年轻人占41.0%，在30-39岁、40-49岁人群中这一比例分别是34.8%和30.0%。如果加上选择“500万日元”的人，那么这三个年龄段的比例分别为56.0%、56.8%和51.0%。超过半数的人似乎觉得家庭年收入有500万日元，可以考虑结婚。

不过，20-29岁的人当中，有13.9%的人表示“不管有多少钱都不想结婚”。在30-39岁、40-49岁年龄段，持这种想法的分别占15.2%和17%。由此可以看出日本的不婚倾向，这不是单靠金钱就可以解决的问题。

题图:PAKUTASO