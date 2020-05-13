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癌症虽非不治之症，但还是以早发现早治疗为好。

日本国立癌症研究中心等机构的跟踪调查显示，2003～2006年期间确诊的癌症患者，他们的10年生存率为57.2%，较前一次统计（2002～2008年确诊的癌症患者）上升了0.8个百分点。

该调查结果是以日本国内19家癌症专门医院的约8万名患者的信息为依据，在排除癌症以外的死亡影响的基础上分析得出的。从癌症部位来看，10年生存率较高的依次为，前列腺癌97.8％，乳腺癌85.9％，大肠癌67.8％，胃癌65.3％等。

此外，依据2009～2011年期间国内32家医院确诊的约14万名癌症患者的信息，得出的5年生存率结果是68.4％。该个统计数据较上一次（2008～2010年确诊的癌症患者）上升了0.5个百分点。

根据癌症的不同分期（1为早期。数字越大，病情越重），明显可以看出，癌症发现越早，生存率就越高。比如胃癌的10年生存率，4期为4.4%，但如果是1期的话，则为90.7%。

标题图片：PIXTA