北海道的六大国立公园

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你知道吗？日本一共有34座国立公园，其中6座在北海道。这6座国立公园生态资源丰富，地质样貌独特，充分体现出北海道独特有的魅力。本文对这些国立公园进行简明扼要的介绍。

①利尻礼文佐吕别国立公园



礼文岛的海蚀崖地形（图片提供：环境省）



夏季的利尻岛（图片提供：环境省）

利尻礼文佐吕别国立公园是日本最北端的国立公园，以山岳、海蚀崖、沼泽、海岸沙丘等丰富多样的景观而著称。利尻山又被称为“利尻富士”，是一座呈优美圆锥形的山峰。这座耸立在海上的独峰以大海为背景，在这里可以充分享受登山眺海的乐趣。

在礼文岛，游客可以在低洼地带欣赏生长着“礼文敦盛草”等珍稀植物的高山植物花田。在岛屿的西侧，断崖、奇岩连绵不绝，雄伟壮观的海蚀崖地形同样也是魅力十足。

佐吕别原野下面是泥炭地，上面覆盖着日本最大的高位沼泽（沼泽发育的后期阶段——译注），现在已成为大雁和野鸭等野鸟迁徙途中重要的中转地。

（1974年9月20日被指定为国立公园，面积为2.4166万公顷）

②知床国立公园



冬季的FUREPE草原（图片提供：知床财团）



FUREPE瀑布。从断崖渗出的地下水倾泻而下，注入大海。别称“少女之泪”（图片提供：知床财团）

知床位于日本东北部，该地名源自阿伊努语“sir-etok”，意为“大地尽头”。火山活动和流冰形成的险峻雄伟景观及丰富的野生生物资源赋予了知床独特的魅力。棕熊、虎鲸等大型哺乳类动物和濒临灭绝的大型猛禽大量栖息于此，以这些动物为食物链顶端的各种野生动物相互组成复杂多样的生态系统，保护这些野生动物的管理体系也很完备。2005年7月，知床国立公园被列入世界自然遗产名录。

原始森林中梦幻般的湖沼星罗棋布，四周浓密茂盛的树林及知床群山倒映在湖面上，知床最著名的这一景观吸引着众多游客前来观赏。（参照标题图片）。

（1964年6月1日被指定为国立公园，面积为3.8636万公顷）

③阿寒摩周国立公园



被称为“神秘之湖”的“ONNETO湖”位于雌阿寒岳山脚下，周长2.5千米。由于季节、气候和观赏角度的不同，湖面会呈现出碧蓝、祖母绿、深蓝等色调



雄阿寒岳的冬季风光

千岛火山带的火山活动形成了阿寒、屈斜路、摩周等三处破火山口地形，阿寒摩周国立公园就坐落在这一地形之上。狭小的范围内火山众多，火山喷发形成湖泊，一组组山湖相连，这种景观在日本全国都十分珍稀。公园内大部分区域都覆盖着以亚寒带针叶林为主的天然林，与其他国立公园相比，此处保留着更为原始的样貌。

来到阿寒地区，悠然耸立的雄阿寒岳、雌阿寒岳以及山脚下的阿寒湖、ONNETO湖等湖沼的迷人风景绝不可错过。而摩周地区值得驻足欣赏的美景包括：在世界上以高透明度闻名的摩周湖、站在四周山岭上可尽收眼底的屈斜路湖，以及四季变换的森林景观。

（1934年12月4日被指定为国立公园，面积为9.1413万公顷）

④钏路湿地国立公园



夕阳下的钏路湿地全景（图片提供：PAKUTASO）



在钏路湿地穿行而过的NOROKKO号列车

钏路湿地国立公园由钏路湿地及其周围的丘陵组成，钏路湿地是日本面积最大的湿地，流经北海道东部的钏路川及其支流交汇于此。此处是包括国家特别天然纪念物丹顶鹤在内的众多动植物宝贵的栖息地。

明治时期之后，钏路湿地被认为是一片难以开拓的荒芜之地，但战后因食物不足而导致农田开发、城镇开发及丘陵地带树木砍伐，因而钏路湿地的面积不断减少，干燥程度加剧。当地研究学者和自然保护团体一直在开展重估湿地价值的活动。最终，钏路湿地于1980年成为日本首个被列入《拉姆萨湿地公约》的湿地。七年后，钏路湿地被指定为国立公园。

（1987年7月31日被指定为国立公园，面积为2.8788万公顷）

⑤大雪山国立公园



初冬的旭岳和冰封的镜池（图片提供：环境省）



NIPESOTSU山上盛开的野花（图片提供：环境省）

大雪山国立公园位于北海道中部，划定的范围为被称作“北海道屋脊”的广大区域。“北海道屋脊”以大雪火山群（主峰为北海道最高峰旭岳，海拔2291米）为主体，范围包括富良牛山、十胜岳连峰和石狩岳连峰等崇山峻岭，以及北海道著名的石狩川和十胜川的水源地。

这些山岳虽然海拔约2000米，但因其纬度较高，所以具备的高山环境相当于本州地区海拔3000米的山峰。广袤无垠的高山带被阿伊努人称为“KAMUIMINTARA＝神游庭”，山上长满了鲜艳多彩的高山植物，主要包括“御山豌豆”“细叶得抚草”（一种兔耳草——译注）等大雪山特有的植物。此处还是珍稀物种的宝库，包括从冰河时期存活至今的鼠兔、薄羽黄蝶以及然别湖特有的“宫部花羔红点鲑”等生物资源。

（1934年12月4日被指定为国立公园，面积为22.6764万公顷）

⑥支笏洞爷湖国立公园



支笏湖（图片提供：千岁市）



冬季的洞爷湖（图片提供：洞爷湖町）

支笏洞爷湖国立公园以支笏湖、洞爷湖为中心，包括有珠山、羊蹄山、樽前山等各种形态的火山及火山地形。此处温泉众多，火山活动频发，硫磺气体喷射而出，呈现出地狱般的景象，是一座“活火山博物馆”。支笏湖是日本第二大深湖，也是日本最北端的不冻湖。

从札幌市中心和新千岁机场前往支笏洞爷湖国立公园的交通十分方便，登别、洞爷湖、定山溪等北海道著名的温泉旅游胜地深受游客欢迎。

（1949年5月16日被指定为国立公园，面积为9.9473万公顷）

附注：日本国土面积狭窄，无法将国立公园内所有土地全部纳入公园专用地，园内还有许多私人土地，居民众多。日本的国立公园在同社会生活及产业活动协调共存的同时，开展自然保护与管理工作。

标题图片：夏季的知床山脉（提供：知床财团）