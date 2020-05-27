26%的日本企业完全禁烟

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日本在2020年4月全面实施新版健康增进法，很多设施都执行原则上室内禁烟和分时间、地点限制吸烟的措施。不少地方政府还通过防止被动吸烟条例等采取更进一步的措施。那么和吸烟有关的企业都将如何配合呢？

帝国数据库一项针对日本公司禁烟状况的调查发现，受访的公司设有通风良好的吸烟区或户外吸烟区，也就是实行“完全限制吸烟”的占比最高，为53.9%；其次是执行“全面禁烟”的公司，占26.2%，每四家公司里就有一家采取了这种措施，比上一次调查（2017年9月）增加了4.1个百分点。此外， 8.9%的公司“不完全限制吸烟”，虽在室内设有吸烟区，但通风条件不达标；另有3.3%的企业实行“按时间限制吸烟”，也就是要求在指定时间前往指定场所吸烟。

从公司的规模来看，小企业实施全面禁烟的比例很高。从行业来说，金融公司全面禁烟的比例最高，达到47.5%，不动产公司也高达46.6%。紧随其后的是服务业公司（39.3％）、批发公司（31.0％）和零售企业（28.7％），总的来说，越是工作人员比较密集，和顾客接触比较多的行业，越是倾向于全面禁烟。从地区来看，南关东地区有33.7%的企业全面禁烟，是日本国内最高的，其次是近畿地区（27.4％），大都市及其周边地区实施全面禁烟的比例较高。

题图: pixta