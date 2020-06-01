日本一年级小学生的梦想

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因受新冠肺炎疫情的影响，学校停课，入学典礼或取消或延期，让一年级的新生感到沮丧。希望疫情过去，早日开始快乐的学校生活。

日本双肩包合成革书包制造商可乐丽（KURARAY）每年实施的《小学一年级新生的梦想职业》调查显示，自1999年开始此项调查以来，连续21年女生将来最想成为蛋糕师或面包师（26.0%），男生则最想当运动员（18.8%）。

小学一年级新生的梦想职业（2020年）

女生 男生 1 蛋糕师、面包师 运动员 2 艺人、歌手、模特 警察 3 护士 驾驶员、司机 4 花店工作人员 消防员、救援队队员 5 幼师 电视剧或动画演员 6 冰淇淋店工作人员 研究学者 7 医生 蛋糕师、面包师 8 老师 医生 9 警察 木匠、工匠 10 理发师 视频制作者

出处：可乐丽（KURARAY）

女生梦想的“艺人、歌手、模特”（8.8%）已连续8年位居第二。进入前十的职业与去年相同，但是护士、医生和警察，排名均上升了一位。大概是守护人们健康和安全的工作吸引了孩子们吧。

男生梦想职业的第二名，连续9年都是警察（15.1％），虽然以前想当运动员的男孩子占到三成，具有绝对的人气，但从1999年以来的数据变化看，警察人气一路攀升。这不仅是因为警察在灾难救援现场大显身手，作为启蒙宣传活动的一环，通过现场参观访问，孩子们对警察的白色摩托车和制服，大概也成了他们的憧憬对象吧。排名第一的“运动员”中，想当足球运动员的占56.9%，拥有绝对人气，其次是棒球运动员（19.1％）和赛车手（4.0％）。

而另一方面，小学一年级新生的父母在被问及希望孩子将来从事什么职业时，女生父母选择较多的是护士（17.9％）、药剂师（7.9％）、医生（6.8％）等医疗相关职业。男生父母选择最多的是公务员（19.8％）。除了2009年之外，“公务员”这一选项一直高居首位。运动员首次被挤出前三，由此可见父母更希望孩子有一份安定职业的想法。

小学一年级新生的父母希望孩子将来从事的职业（2020年）

女生的父母 男生的父母 1 护士 公务员 2 公务员 医生 3 药剂师 公司职员 4 医生 运动员 5 医疗行业相关人员 警察 6 公司职员 消防员、救援队队员 7 蛋糕师或面包师 研究学者 8 老师 工程师 9 幼师 驾驶员、司机 10 艺人、歌手、模特 医疗行业相关人员

出处：可乐丽（KURARAY）

标题图片: PIXTA