网络非法汇款诈骗案急剧增加，金额高达25.21亿日元

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将网络银行客户诱骗至虚假网站，骗取对方的用户名（ID）和密码，窃取账户存款的犯罪正在急剧增加。

日本警察厅的调查显示，2019年网络银行汇款诈骗案件数量，仅次于2014年，多达1872起，几乎是2018年的6倍。受害金额约25.21亿日元，是去年的5.5倍。

网络汇款诈骗案件从2019年9月开始急剧增加。警察厅和金融厅的官方网站显示，最近的犯罪手法主要有，伪装成银行向客户发送钓鱼短信，将对方诱骗至虚假网站，让其输入网银的用户名（ID）、密码、动态口令等用户信息，或利用间谍软件感染对方的电脑，从而窃取用户名（ID）和密码。

从受害情况来看，个人用户占绝大多数，为24.46亿日元，法人用户的受害金额为7500万日元。现已查明的2399个收款账户中，户主最多的是日本人，达58.6％，其次是越南人，占13.5％，中国人占8.8％。

为了防止上当受骗，警察厅和金融厅建议大家“更新杀毒软件，使用最新版本”“进行病毒扫描”“不打开陌生短信”。金融担当大臣特别强调指出，“金融机构不会通过短信询问用户名和密码等信息”。在使用网银时，事先将正确的银行网址添加进收藏夹，然后通过这个网址进入网银，这种习惯也防止诈骗非常有效。

标题图片： kelly marken/PIXTA