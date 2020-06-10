2019年，劳动时间减少，货币工资六年来首次下降

日本信息库

和其他主要发达国家相比，日本人的工资水平一直停滞不前。如今，因为劳动时间减少等原因，2019年日本货币工资还出现了六年来的首次下降。

日本厚生劳动省的每月劳动统计调查（估算值）显示，2019年日本劳动者的人均“现金收入总额”（货币工资）为每月322689日元，比上年度减少了0.3%，是六年来的首次下降。人均劳动时长同比下降了2.2%，为每月139.1小时。劳动方式改革取得一定进展，限制员工加班的企业越来越多，这被认为是劳动者收入减少的重要原因。

2019年度劳动者的基本工资为244485日元，自2014年以来时隔五年首次低于上一年度，减少了0.1%，而因加班、休息日出勤获得的额外收入，比上年减少了0.8%，为19740日元。

从不同行业来看，工资总额最高的是“电力/燃气业”，人均每月为563085日元，比上年度增长1.1%。紧随其后的是“信息通信业”的492294日元，同比减少1.4%。收入最低的是“餐饮服务业”， 月工资为125263日元，同比减少0.7%，其次是“生活相关服务业”的210612日元，同比增加1.9%。

如果从货币工资中扣除居民消费价格指数（CPI）的影响， 2019年实际工资比上一年减少了0.9%，从前一年0.2%的增长，直接转为负增长。此外，在劳动者每月平均劳动总时长当中，规定内劳动时间为128.5小时，比上年减少2.2%，规定外劳动时间为10.6小时，同比减少1.9%。

和其他主要发达国家相比，日本的工资水平一直停滞不前。根据经合组织（OECD）的统计，日本2018年的人均年收入为40600美元，只比2000年（40500美元）增加了0.2%。而美国的人均年收入为63100美元（2000年为53900美元），德国为49800美元（2000年为43300美元），法国为44500美元（2000年为37100美元）。和这些发达国家相比，日本人的工资水平实在很低。

题图：（CORA/PIXTA）