必要物资充足，无需恐慌！发布紧急状态宣言后，生活将会发生哪些变化？

〇 购买食品、生活必需品、药品



为避免感染，应避开人多的时间段。专家建议在结账时与前后排队者保持足够距离。



大型超市和便利店均明确了照常营业的方针。要做到理性消费，无需囤积

〇 事前致电医院



患者密集的候诊室具有较高感染风险，应尽可能选择人少的时间段前往医院。如非急病，可以自行观察一段时间。如果疑似感染新冠病毒，应先电话咨询后再去医院！

△ 上下班



通勤不属于限制外出的范畴，但政府强烈呼吁大家推进远程办公和错峰上班，避免上班途中和工作场所出现人员密集和密切接触状况

〇 散步和慢跑



应避开人多的时间段和场所。结伴运动和运动聊天都存在感染风险，尽量以单独运动为好。