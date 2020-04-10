必要物资充足，无需恐慌！发布紧急状态宣言后，生活将会发生哪些变化？社会
为阻止新冠肺炎疫情进一步扩散，日本政府发布了“紧急状态宣言”，对象为东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库和福冈等七个都府县，实施时间持续至5月6日，为期一个月。那么，我们的生活将会发生哪些变化？
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政府发布紧急状态宣言后，日本各个地方政府负责人纷纷通过新闻发布会和网站等渠道发布讯息，再次恳请民众避免非必要和非紧急的外出活动。
为了恢复自由自在的正常生活，无需再受“非必要非紧急”的条件限制，那么就必须防止疫情扩散，不仅仅是中央和地方政府的工作，也应该是我们每一个人的努力目标。下面，编辑部为大家梳理一些紧急状态宣言之下的生活情况。
【原则上照常营业和提供服务】生活必需服务照常进行
|电力、燃气、自来水、通信
|医院、药店
|超市、便利店、药妆店等
|电车、巴士、出租车、飞机
（新干线以外的电车不会大幅减少运行班次，按照日常状态运行。航空公司已经公布了减少航班的情况。新干线主要是停止5月连假期间的临时加运班次）
|邮件、快递、其他物流服务
|银行、证券公司等金融机构、证券交易所
【要求停业或自主停业】在感染风险降低之前克制娱乐活动
|剧院、Live house、电影院等娱乐设施
|酒店、博物馆、图书馆
|体育馆、保龄球馆、旱冰场、高尔夫练习场、棒球击球中心、体育俱乐部
|卡巴莱、夜总会、卡拉OK、扒金库游戏店、游戏机房等
【避免非必要非紧急外出】但这些情况下怎么办？
|〇 购买食品、生活必需品、药品
为避免感染，应避开人多的时间段。专家建议在结账时与前后排队者保持足够距离。
大型超市和便利店均明确了照常营业的方针。要做到理性消费，无需囤积
|〇 事前致电医院
患者密集的候诊室具有较高感染风险，应尽可能选择人少的时间段前往医院。如非急病，可以自行观察一段时间。如果疑似感染新冠病毒，应先电话咨询后再去医院！
|△ 上下班
通勤不属于限制外出的范畴，但政府强烈呼吁大家推进远程办公和错峰上班，避免上班途中和工作场所出现人员密集和密切接触状况
|〇 散步和慢跑
应避开人多的时间段和场所。结伴运动和运动聊天都存在感染风险，尽量以单独运动为好。
|× 前往未发布紧急状态宣言的地区避难
现已出现一些在城市感染病毒后出差或回老家，将病毒传播到地方城镇，感染家人的事例。而且地方上老年人偏多，一旦感染，极易转为重症，因此要避免为逃避紧急状态宣言而前往地方城镇的行动
标题图片：PIXTA