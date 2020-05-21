疫情放假期间，睡觉和看视频的时间增加

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疫情期间学校放假，学生们似乎有了用不完的时间……但就是提不起学习劲头。唉，没办法，现在是忍耐之时。看看视频来打发时光，努力“闷”在家里。

随着新冠疫情在日本的不断蔓延，日本全国的学校相继停课。学生们刚想欢呼“耶！放假了！”然后马上发现社团活动停止了，也不能随便出门了，浑身的能量无处释放。

TesTee（总部东京）向全国8464名中学生和大学生展开的调查显示，学生们使用智能手机的频率大大增加，远超其他媒介。手机成了学生们身边最亲密的伙伴，而看杂志、漫画、图书等纸质媒介的人只有10%，形成了鲜明对比。

当被问到“在家做什么事情的时间增加了”这个问题时，排名第一的回答是睡觉。不论中学生还是大学生，都有半数以上的人表示自己睡得更多了。另外，回答自己学习的时间延长了的学生中，有接近四成是初中生，大学生仅占22.0%。

对于智能手机使用率增加了的学生，当被问及他们更多使用哪些服务项目时，受访的中学生回答最多的是视频网站YouTube，大学生则选择了SNS社交媒体。总的来说，年龄越小的孩子使用视频服务、游戏APP、漫画APP的频率越高。

标题图片: PIXTA