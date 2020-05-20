入境游“全军覆没”！3月访日游客骤减93%

日本信息库

鉴于新冠肺炎正在流行扩大，许多国家实质上都进入了锁国状态。仅一年前还是外国游客云集，热闹非凡的滑雪度假胜地、温泉小镇、动漫圣地，如今都变得冷冷清清。

日本政府观光局的统计显示，3月访日外国游客较去年同期减少93.0%，为19.37万人。因受新冠肺炎传染扩大的影响，许多国家出台了出境限制和禁止外出的政策，再加上日本也采取了强化检疫，取消签证效力等措施，因此大大影响了3月访日游客人数。入境游市场因新冠肺炎陷入全军覆没的境地。

中国游客与去年同期相比，减少98.5%，为1.04万人，降幅刷新纪录。中国政府为了防止病毒扩散至海外，从1月27日起禁止了团体旅游及机票酒店优惠套餐销售，观光访日预约被统统取消。韩国游客同比也减少了98.5%，台湾地区游客同比下降98.1%，东亚市场的跌幅尤为突出。

进入3月以后，新冠肺炎的疫情中心从中国转移至欧美，全球旅行市场需求骤减。来自欧美各国的访日游客大幅下降。其中，意大利、美国、英国的游客人数，同比分别减少了90.0%、、87.0%和82.4%。

标题图片：航班取消后，停留在羽田机场的飞机（时事）