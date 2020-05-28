生活自由度54.3分，经济停滞比健康问题更令人不安

生活自由度54.3分，经济停滞比健康问题更令人不安社会
比起健康问题，经济更令人担忧。
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现在日本人的生活自由度得分为54.3分。
博报堂生活综合研究所，对日本首都圈、名古屋圈和阪神圈的1500名20～69岁的男女进行了一次有关当下生活的自由度的调查。结果显示，如果把疫情前的日常状态算作100分的话，那么大家现在的自由度大概是之前的一半多一点。
从性别来看，男性比女性感觉更自由，受到疫情的影响相对较小；从年龄来看， 60多岁的人对生活自由度的打分最高。这大概是因为60多岁的人已经退休，平时就不太出远门，所以比年轻人来所受影响也较小。
不同性別的打分结果
|男性
|女性
|55.3
|53.2
出处 : 博报堂生活研究所
不同年龄者的打分结果
|20～29岁
|30～39岁
|40～49岁
|50～59岁
|60～69岁
|53.3
|52.7
|52.8
|55.2
|57.6
出处 : 博报堂生活研究所
至于新冠肺炎疫情给人们的思想和日常活动带来的影响，有91.2%的人对“经济的停滞”感到不安，而对“自己和家人的健康”感到担忧的只占78.2%，大大低于前者。从整体来看，女性更容易感到不安。
你在哪些方面感到不安？（%）
|全体
|女
|男
|经济停滞
|91.2
|93.3
|89.1
|政府的应对
|86.9
|92.1
|81.9
|国外的形势
|83.5
|85.9
|81.2
|信息不足、不确定性
|82.3
|86.6
|78.0
|自己和家人的健康
|78.2
|83.9
|72.6
|自己和家人的工作及收入
|69.6
|71.4
|67.8
出处 : 博报堂生活研究所
在疫情的影响下，你打消了哪些活动的念头？（%）
|全体
|女
|男
|不紧急、不必要的外出
|89.3
|93.7
|85.0
|旅行/休闲娱乐
|88.7
|93.4
|84.0
|去看现场演出、戏剧、电影等
|86.7
|91.7
|81.9
|会友/交际
|85.1
|91.4
|78.8
|不紧急、不必要的购物
|84.2
|87.8
|80.7
|外出吃饭
|82.7
|89.5
|75.9
出处 : 博报堂生活研究所
题图: 时事社