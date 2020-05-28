生活自由度54.3分，经济停滞比健康问题更令人不安

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比起健康问题，经济更令人担忧。

现在日本人的生活自由度得分为54.3分。

博报堂生活综合研究所，对日本首都圈、名古屋圈和阪神圈的1500名20～69岁的男女进行了一次有关当下生活的自由度的调查。结果显示，如果把疫情前的日常状态算作100分的话，那么大家现在的自由度大概是之前的一半多一点。

从性别来看，男性比女性感觉更自由，受到疫情的影响相对较小；从年龄来看， 60多岁的人对生活自由度的打分最高。这大概是因为60多岁的人已经退休，平时就不太出远门，所以比年轻人来所受影响也较小。

不同性別的打分结果

男性 女性 55.3 53.2

出处 : 博报堂生活研究所

不同年龄者的打分结果

20～29岁 30～39岁 40～49岁 50～59岁 60～69岁 53.3 52.7 52.8 55.2 57.6

出处 : 博报堂生活研究所

至于新冠肺炎疫情给人们的思想和日常活动带来的影响，有91.2%的人对“经济的停滞”感到不安，而对“自己和家人的健康”感到担忧的只占78.2%，大大低于前者。从整体来看，女性更容易感到不安。

你在哪些方面感到不安？（%）

全体 女 男 经济停滞 91.2 93.3 89.1 政府的应对 86.9 92.1 81.9 国外的形势 83.5 85.9 81.2 信息不足、不确定性 82.3 86.6 78.0 自己和家人的健康 78.2 83.9 72.6 自己和家人的工作及收入 69.6 71.4 67.8

出处 : 博报堂生活研究所

在疫情的影响下，你打消了哪些活动的念头？（%）

全体 女 男 不紧急、不必要的外出 89.3 93.7 85.0 旅行/休闲娱乐 88.7 93.4 84.0 去看现场演出、戏剧、电影等 86.7 91.7 81.9 会友/交际 85.1 91.4 78.8 不紧急、不必要的购物 84.2 87.8 80.7 外出吃饭 82.7 89.5 75.9

出处 : 博报堂生活研究所

题图: 时事社