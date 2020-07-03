通过矫正教育，抑制性犯罪的再犯

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为了预防性犯罪者二次犯罪，日本在刑事设施（监狱、少年监狱、拘留所的总称—译注）中实施了名为“性犯罪者处遇项目”的培训。结果表明，与未接受培训人员相比，接受培训的人员再犯率控制在了79%。法务省由此确认，“培训产生了抑制效果”。

该项目的实施，旨在让犯人认识到自己存在的问题并谋求改善，学到防止重新犯罪的具体方法。培训以一个单元100分钟，每周一次或两次的进度进行，分为集体指导或个别指导两种形式，根据每个服刑犯人的不同情况，学习时间也有所不同，分为高强度（9个月）、中强度（7个月）、低强度（4个月）三种。

根据2020年3月公布的研究报告，针对2012～2014年出狱的原服刑人员3年内的再犯率，调查了两组数据，即认为培训很有必要，实际接受了培训的一组（1444人）和未接受培训的一组（324人）。

接受培训的一组再犯率为27.3%，比未接受培训的一组（38.0%）低10.7%。如果将再次犯罪具体缩小到性犯罪，则整体上再犯率更低，前者为15.0%，后者为22.5%，两者相差7.5%。

若单从刑满出狱的原强奸罪犯来看，接受培训的一组再犯率（21.9%）比未接受培训一组（34.2%）低12.3%。而从犯过强制猥亵罪或违反《困扰行为防止条例》等的刑满释放人员中，并没能获得证明培训有效的数据。

从接受培训时间上来看，中强度组人员的再犯率（19.4%）比未接受培训组的再犯率（34.3%）低14.9%，但从高强度学习组中未能获得证明培训有效的数据，而低强度学习组因标本数量少而未做分析。

性犯罪者处遇项目的内容

项目 方法 高强度 中强度 低强度 开课说明 讲义 准备项目 集体指导 必修 必修 ー 正课 第1课 自我管理 集体指导

个别课题 必修 必修 必修

（缩减版） 第2课 认识的偏差与改变方法 集体指导

个别课题 必修 选修 ー 第3课 人际关系与亲密性 集体指导

个别课题 必修 选修 ー 第4课 情绪管理 集体指导

个别课题 必修 选修 ー 第5课 共鸣与对被害者的理解 集体指导

个别课题 必修 选修 ー 复习和巩固 个别学习指导

集体指导

法务省针对“所有接受培训人员、中强度培训、强奸罪”这三项，做出了“培训指导有效”的评价。而针对未能获得培训成果统计数据支持的高强度培训，法务省分析“有可能是因为教育指导时间不够”，在强制猥亵罪等服刑人员方面，法务省分析认为“在指导方式上需要再行研讨”。

标题图片： Santo/PIXTA