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通过矫正教育，抑制性犯罪的再犯

社会

为了预防性犯罪者二次犯罪，日本在刑事设施（监狱、少年监狱、拘留所的总称—译注）中实施了名为“性犯罪者处遇项目”的培训。结果表明，与未接受培训人员相比，接受培训的人员再犯率控制在了79%。法务省由此确认，“培训产生了抑制效果”。
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该项目的实施，旨在让犯人认识到自己存在的问题并谋求改善，学到防止重新犯罪的具体方法。培训以一个单元100分钟，每周一次或两次的进度进行，分为集体指导或个别指导两种形式，根据每个服刑犯人的不同情况，学习时间也有所不同，分为高强度（9个月）、中强度（7个月）、低强度（4个月）三种。

根据2020年3月公布的研究报告，针对2012～2014年出狱的原服刑人员3年内的再犯率，调查了两组数据，即认为培训很有必要，实际接受了培训的一组（1444人）和未接受培训的一组（324人）。

接受培训的一组再犯率为27.3%，比未接受培训的一组（38.0%）低10.7%。如果将再次犯罪具体缩小到性犯罪，则整体上再犯率更低，前者为15.0%，后者为22.5%，两者相差7.5%。

若单从刑满出狱的原强奸罪犯来看，接受培训的一组再犯率（21.9%）比未接受培训一组（34.2%）低12.3%。而从犯过强制猥亵罪或违反《困扰行为防止条例》等的刑满释放人员中，并没能获得证明培训有效的数据。

从接受培训时间上来看，中强度组人员的再犯率（19.4%）比未接受培训组的再犯率（34.3%）低14.9%，但从高强度学习组中未能获得证明培训有效的数据，而低强度学习组因标本数量少而未做分析。

性犯罪者处遇项目的内容

项目 方法 高强度 中强度 低强度
开课说明 讲义
准备项目 集体指导 必修 必修
正课
第1课　自我管理 集体指导
个别课题		 必修 必修 必修
（缩减版）
第2课 认识的偏差与改变方法 集体指导
个别课题		 必修 选修
第3课　人际关系与亲密性 集体指导
个别课题		 必修 选修
第4课　 情绪管理 集体指导
个别课题		 必修 选修
第5课　共鸣与对被害者的理解 集体指导
个别课题		 必修 选修
复习和巩固 个别学习指导
集体指导

法务省针对“所有接受培训人员、中强度培训、强奸罪”这三项，做出了“培训指导有效”的评价。而针对未能获得培训成果统计数据支持的高强度培训，法务省分析“有可能是因为教育指导时间不够”，在强制猥亵罪等服刑人员方面，法务省分析认为“在指导方式上需要再行研讨”。

标题图片： Santo/PIXTA

犯罪・事件 犯罪案件 刑事 培训 再犯率