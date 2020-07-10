东京，送交警察的遗失现金总额高达38.84亿

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日本警视厅公布，2019年一年内，东京都警察收到的遗失物为4152190件（较上年增长0.3%），其中现金达38.8423亿日元（同比增长1.2%）。

遗失现金的上交金额连续4年刷新记录。报失的现金总额为84.3952万日元，如果简单换算，那么送交给警察的遗失现金总额占报失金额的46.02％。2018年该数值为45.7％。虽然东京居大不易，但人们似乎依然保持着拾金不昧的公德心。

警察收到的遗失物总数上升至4532563件（同比增长0.8%）。其中最多的是驾照、信用卡等“证件类”，共774697件，占整体的17.1%；其次是交通IC卡、月票、商品券等“有价证券类”，共557614件（占比12.3%），“衣物鞋类”490571件（占比10.8%），“钱包类”371890件（占比8.2%），“雨伞”349287把（占比7.7%）。

遗失手机有半数找回失主

“丢了”“放在哪里忘拿了”的手机共247771部。东京都日均遗失手机数约670部。而捡到后上交给警察的有153015部，也就是说，约半数的遗失手机最终回到“失主”身边。

警视厅表示，收到的遗失物如果三个月之后未有失主招领，那么拾得者就成为新的所有者。不过，若拾得者两个月内未领走遗失物，则所有权将从拾得者转至各都道府县。

从拾得遗失物的处理情况来看，警察收到的遗失现金（38.8423亿日元）中有28.4460万日元已归还失主，交给拾得者和东京都的分别有5.4014亿日元和4.9177亿日元。

标题图片： makaron/PIXTA