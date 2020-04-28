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防控疫情，减少外出，专家的10点建议

不能随意外出、不能会友，整天“闷”在家里好无聊！这应该不光是“我”，也是全日本、全世界人的共同感受吧。为了早日回到之前自由自在的日子，现在正是我们大家争做“闷闷不乐”的抗“疫”战士的时候。