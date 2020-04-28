防控疫情，减少外出，专家的10点建议

防控疫情，减少外出，专家的10点建议社会
不能随意外出、不能会友，整天“闷”在家里好无聊！这应该不光是“我”，也是全日本、全世界人的共同感受吧。为了早日回到之前自由自在的日子，现在正是我们大家争做“闷闷不乐”的抗“疫”战士的时候。
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紧急状态宣言发布已有两周时间，但新冠病毒传染仍在扩大。日本政府的疫情防控专家小组希望通过减少八成人际接触，来阻止新冠病毒的传播，并为此提出了10点建议。
使用视频通话，在线返乡探亲。
选择人少时段去超市，并避免多人一同前往。
勿多人一同慢跑，去公园也要选择人少的时间和地点。
不急用的东西使用网购。
在线聚会，自斟自饮。
利用远程医疗服务。
利用视频，在家进行重量训练、瑜珈等运动。
避免外出用餐，可利用外带或外卖服务。
在家工作。
与人说话时不忘戴口罩。
该专家小组还表示，勤洗手、养成良好的咳嗽习惯、注意通风换气以及做好自我健康管理也同等重要，并且呼吁民众为了守护自身和他人的生命，改进日常生活方式。
标题图片/文内照片：Irasutoya