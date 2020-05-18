居家抗疫，每日步行不足3000步的人大幅增加

日本信息库

远程办公、居家抗疫，导致运动量不足，大家可能都深有体会。一天步行不足3000步的大有人在，更何况平时就不注意锻炼的人，情况甚是令人担忧。

因为新冠疫情扩大，日本要求国民自我约束减少外出，尽量在家办公，如今商务区、繁华闹市和观光景点，人流骤减，冷冷清清。

在日本提供健康管理APP服务的“连接与交流”公司，对该公司27000名健康管理软件用户展开了一次调查，分析了他们在限制外出政策发布前（1月）、限制外出期间（2月末至3月）以及进入紧急状态时期后（3月末至4月11日）每天运动步数的变化。

数据分析结果显示，1月有17.8%的人每日步行不到3000步，而限制外出期间为20.1%，紧急状态宣言发布后上升到28.4%，从整体来看呈下降趋势。主要原因是疫情期间提倡在家办公，大家不用路上奔波了，而且还自觉减少了外出购物等活动。

该公司通过调查数据还分析了与正常水平相比2月以来人体脂肪百分比的变化。 结果显示以3月底为界开始出现变动。 之前在每天步行超过9000步的人中，体脂肪都在稳步下降，但之后呈现出上升趋势。

东京大学研究生院医学系研究科副教授近藤尚已指出：“从这组数据可以看出，每天步行不到3000步的人迅速增加。多项科学研究发现，运动不足和糖尿病、心脏病、脑卒中等慢性病有着密不可分的相关，和抑郁症等疾病也存在关联。所以大家应该养成一种新的运动锻炼方式，而且需要由社会整体给予支持。”

标题图片：pakutaso