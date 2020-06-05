日本财团《18岁意识调查》，87.4%受访者尽量避免外出

日本财团《18岁意识调查》，87.4%受访者尽量避免外出健康与医疗 生活 社会
今年的五一黄金周与往常不同。好不容易等到一个长假，大家既不能去旅游，也无法和朋友相聚玩耍。不过，为了尽快恢复自由快乐的日常生活，现在需要大家共度时艰。日本财团调查显示，年轻人也在努力尽量避免外出。
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因受新冠肺炎疫情进一步扩大的影响，日本4月发布了全国紧急状态宣言，要求民众避免不必要、不紧急的外出，许多地区的学校从3月起开始停学。那么，年轻人是如何看待这种局势的呢？
日本财团于4月21至23日以1000名17～19岁的年轻人为对象实施的调查显示，包括“完全没有外出的”人在内，有87.4%的受访者表示，遵守中央政府和地方政府的号召，尽量避免外出。
关于“遵守尽量避免外出号召”的原因，绝大多数受访者表示因为“不想被感染”“不想自己被感染后又传染给家人或他人”。而“没有遵守尽量避免外出号召”的原因，有人表示是因为“身心压力”“感到无聊”。
|遵守尽量避免外出的号召的原因
|％
|1
|不想被感染
|74.8
|2
|若自己被感染，则可能会传染给家人或他人
|68.1
|3
|中央和地方政府的要求
|28.3
|4
|媒体连续报道因传染扩大而造成混乱局面
|19.5
|5
|其他
|2.4
出处：日本财团《18岁意识调查》
|没有遵守尽量避免外出号召的原因
|％
|1
|职场和打工的地方照常营业
|42.9
|2
|有许多需要外出的情况
|38.9
|3
|身心压力增加
|20.6
|4
|并非强制性措施
|15.9
|5
|停工停学后感到无聊
|12.7
出处：日本财团《18岁意识调查》
关于“因传染扩大而感到不安的地方”，选择 “不知道疫情何时能够结束”的最多，占69.1％。
81.3%的人积极收集传染病的相关信息。当被问及如何对待这些疫情信息时，表示“尽量多收集信息”的受访者最多，占 49.4％；逾四成的人称“不会盲信所有信息”“重视官方公布的信息”，由此可以看出大家都在注意不被假消息迷惑。
对于“疫情结束后，日本该如何改变”这一问题，逾半数的受访者表示“每个人都应该持有自我保护的意识”。
标题图片: PIXTA