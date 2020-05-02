国债依赖度升至45.4%——2020年度补充预算案通过：财政重建遥遥无期

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为了应对新冠肺炎疫情蔓延导致的经济停滞等问题，政府通过了旨在向全体国民每人发放10万日元现金补助的修订版2020年度补充预算案。初期预算阶段比例为31.7%的国债依赖度一举跃升至45.4%。但如果经济停滞导致税收下降，或今后需要进一步采取经济刺激措施，那么国债依赖度甚至有可能在发生雷曼危机后的2009年以来再次超过50%。

4月30日，日本通过了旨在向全体国民每人发放10万日元现金的修订版2020年度补充预算案。补充预算总计25.6914万亿日元，给国民的现金补助部分为12.8803万亿日元。修订后增加的政府支出部分全部通过发行追加赤字国债负担。2020年度的补充赤字国债发行额为23.3624万亿日元，创下补充发行额的历史最高记录。

计入补充发行额后的新发国债总额为58.2476万亿日元，创下历史最高记录。在初期预算阶段，政府支出中的债务比例（国债依赖度）为31.7%，而在假设补充预算阶段，该比例升至41.3%，修订完成的补充预算最终达到了45.4%。

补充预算案中尚未计入经济停滞导致的税收减少因素，今后如果对财政收入减少部分进行修正，那么国债依存度将进一步升高。在4月28日召开的众议院财务金融委员会上，财务大臣麻生太郎表示“最终肯定会超过50%”。如果最终数值超过了50%，那将是发生雷曼危机后的2009年度（当年为51.5%）以来再次突破50%。

标题图片：PAKUTASO