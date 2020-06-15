两位帅气地方首长，在应对新冠疫情中备受瞩目：北海道铃木知事和大阪府吉村知事简介

日本信息库

在应对新冠病毒疫情蔓延中，人们的目光还投向了在各地指挥抗疫的众位知事。其中，北海道知事铃木直道（图左）和大阪府知事吉村洋文更是一跃成为了全国之星。他们一位是在东京都政府工作期间在职读完大学的穷小子，一位则是律师出身的精英，两人在截然不同的人生之路上走到了今天并大显身手，本文就为读者简单介绍一下他们经历。

日本各地新冠疫情不同对策也各异，各都道府县的知事都被赋予了许多权限，他们的决断力和行动力也经受了考验。由于比平时更加频繁地出现在各种新闻报道之中，本地居民自不待言，知事们还受到了全国民众的关注，成为大家评头论足的对象。

其中，北海道知事铃木直道就一跃成为了当红人物。2月26日，他在全国率先做出要求北海道境内所有公立中小学停课的决定，28日发布了道内紧急事态宣言，要求道内民众避免非必要非紧急的外出。其行动之迅速，甚至对后来中央政府的应对措施也产生了影响，一举在全国打响了知名度。此外，在中国大陆和台湾地区等地，这位“帅气知事”也成为了热议人物。

而大阪府知事吉村洋文，也经常在媒体上露面，现在的曝光度和东京都知事小池百合子可谓不相伯仲。针对大阪市内四家演艺吧（live house）发生聚集性感染事件，吉村知事明确表示将积极面向公众发布信息，以阻止疫情进一步扩散，筛查出了来自多个都府县的观众。3月20日，日本开始三连休，他又要求大阪民众避免在大阪和兵库县之间往来，充分发挥了个人的决断力和应变力。日本政府5月4日宣布延长紧急事态宣言时效后，他于次日公布了“大阪模式”，这是一个旨在分步解除居家隔离和暂停营业等禁令的地方性标准。由于经常硬刚中央政府，加上外形精神干练，他赢得了民众广泛好感；由于工作太过拼命，社交媒体上甚至出现了“#吉村快睡吧”话题，写满了大家给他加油鼓劲儿的评论。

铃木知事39岁，是全国最年轻的知事。吉村知事44岁，是第二年轻的知事。两人都是以市长身份在2019年4月的选举中当选为知事的，仅仅过了不到一年时间就遭遇了新冠病毒这个棘手的问题。

铃木知事和吉村知事简历

北海道知事铃木直道 大阪府知事吉村洋文 就任日 2019年4月23日 2019年4月8日 前职 夕张市市长 大阪市市长 党派 无党派 大阪维新会（代理党首） 出生日期 1981年3月14日 1975年6月17日 出生地 埼玉县 大阪府 最终学历 法政大学法学系本科毕业 九州大学法学系本科毕业 最初职业 东京都政府职员（高中毕业后） 律师 家庭成员 妻子 妻子、一个儿子、一对双胞胎女儿 运动经历 大学拳击队主力 高中橄榄球队 座右铭 失去钱财是小事。失去名誉是大事。但失去勇气则失去了一切 有志者事竟成

吉村知事高中时就读于大阪名校生野高中，大学毕业当年就通过了司法考试。2011年，在吉村为其当过顾问律师的歌手家铺隆仁（已故）的建议下，他决定投身政坛并当选大阪市议员。2014年，他当选众议员，迈入国家政坛。但之后大阪维新会党首、原大阪市市长桥本彻引退，为继承其政治思想，吉村毅然决定参加大阪市长选举，并成功当选。他十分热爱家乡，提出了“力争推动大阪进一步发展！！”的口号。

与自小至今一直走在辉煌的精英之路上的吉村形成鲜明对比，铃木知事曾是一个饱尝艰辛的穷小子。父母离异后，考虑到家中经济条件，他放弃了考大学，1999年高中毕业后进入东京都政府工作。他一边工作一边攻读法政大学的夜大课程，还在大学拳击队当过主力，四年后完成了学业。2008年，他被调往出现财政破产问题的北海道夕张市任职。虽然原定的任期是一年，但他主动提出延长一年，致力于振兴当地经济。回到东京都政府后，他被安排在东京都知事本局总务部工作，又被借调到内阁府，后来应夕张市民众的强烈要求，他参加了该市市长选举，年仅30岁零一个月就当选了市长。

走马上任后，他主动降薪70%，并砍去了自己所有的退休金和社交费用，成为年薪约250万日元的“日本工资最低的地方政府首长”，由此引发民众热议。他曾采取大胆措施，亲自向JR铁路公司方面建议停止运行乘客稀少的列车线路，并给出了替代方案，致力于打造紧凑型城市，同时也大力尝试通过当地特产夕张蜜瓜的高端销售方式重振地方财政。就任北海道知事后，他也主动申请削减了30%的工资和退休金。

一个是霸气外露，像机关枪般快言快语的吉村知事，一个是说话像字斟句酌般低调稳重的铃木知事。尽管类型不同，但两人都拥有非同一般的决断力和行动力。先于其他府县采取的大胆措施，或许容易让人觉得是年轻气盛之举，但两人的座右铭，浓缩着他们各自对政治的态度。

两人之所以成为全国关注的红人，或许正是因为他们作为一方首长传递出了“守护民众生命和生活”的坚定意志。这似乎也将为人们心中未来的地方首长形象产生影响。

标题图片：北海道知事铃木直道（左）和大阪府知事吉村洋文（时事社）