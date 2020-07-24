“一天8000步”每月不到一次：不喜步行的日本人

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据说步行不仅能预防生活方式病，对减轻压力也有很好的效果。厚生劳动省将成年人每天的目标步数定为8000步。但是，一般社团法人STRESS-OFF ALLIANCE的调查显示，有一大半日本人没有“步行的习惯”。

东京都健康长寿医疗中心研究所的调查分析显示，每天行走的平均步数每增加1000步（相当于徒步10分钟），抑制某些疾病发病的可能性也会随之增加。而具有健康效果的最大值被认为是8000步，抑郁症、癌症、脑中风、心脏病、认知症自不待言，步行还有助于预防高血压、糖尿病和代谢征候群。该研究所的青柳幸利先生提倡“每天走8000步，其中20分钟要快走”。

一般社团法人STRESS-OFF ALLIANCE（涩谷区）成立于2018年10月，就压力性疲劳问题，由产官学(企业、国家机关、大学与研究机构——译注)各路专家组成的研究团队，从不同的研究角度对此展开研究。2019年3月，以全国14万人（男女各7万人）为对象实施了名为“心之体力测定”的网上调查，着眼于“8000步”，总结了步行习惯以及它与压力之间的关系。

针对“‘一天8000步’的步行频次”问项，女性有69.7%、男性有62.4%回答“每个月不到一次”。回答“每周一次以上”的，女性仅为18.5%、男性止于26%。有步行习惯的人，从性别来看，女性更少；从年龄来看，20多岁的男性和20～39岁的女性更少。

从都道府县来看，每周4次以上“1天走8000步”的人，无论男女，排名前列的多分布在通勤时间相对较长的首都圈；而观察一下排名靠后的地区，可以发现男性分布在多雪地区，女性则分布在四国地区（指香川、德岛、高知、爱媛四县所在地区——译注）。

各都道府县 “1天走8000步”每周4次以上的人口比例（前5位和后5位）

女（％） 男（％） 1 东京 10.7 神奈川 17.5 2 神奈川 10.7 东京 17.2 3 京都 10.2 千叶 16.9 4 大分 9.2 埼玉 16.1 5 埼玉 8.7 奈良 15.6 43 德岛 4.4 宫崎 9.7 44 高知 4.4 枥木 9.6 45 山形 4.3 秋田 8.7 46 佐贺 3.4 新潟 8.6 47 香川 2.9 山形 8.3

出处: STRESS-OFF ALLIANCE

从压力大小来分析，压力低的男性保持每周走步4次以上、压力低女性保持每周走步1次以上习惯的人较多。调查发现，在步行运动频次和健康满意度的关联上，无论男女， “每周一次以上”的人满意度有所提升，保持 “每周4次以上”习惯的人，其健康满意度非常高。

由于新冠疫情的扩大，日本政府要求人们减少不必要的外出，很多企业也推行在家办公模式，估计很多人走路的机会都减少了。在解除了紧急状态宣言之后，原有的“每天通勤”模式也有所改变，通勤和在家工作相结合的混合型办公方式正在增加。

保持健康是对抗感染病的有效方式。但成群结队，一边大声聊天一边散步是绝对不行的，若独自一人或少数几个人一起步行运动，那么感染的风险据说还是比较低的。佩戴口罩，选择人少的时间和地方，与他人保持2米以上的距离，回家后不忘漱口、洗手——在遵守这些传染病的基本防范措施的同时，将步行运动纳入自己的日常生活之中，您意下如何呢？

标题图片: PIXTA