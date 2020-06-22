新冠疫情改变生活：勤于除菌洗手，懒于化妆？

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远程办公只是将工作地点从办公室转变到家中，紧张感丝毫未变！虽说如此，既然不与人直接见面了，似乎也就无心再去化好妆穿上一本正经的西装外套了。花王公司的调查同样显示，化妆的人正在减少。

因新冠肺炎疫情在全球蔓延，人们的日常生活正在发生巨大的改变， “远程办公”“回避'三密'（密闭、密集、密接——译注）”等新型生活方式得到积极推进。花王公司实施的问卷调查结果显示，几乎所有人都表示“这个冬春季节采取了某些病毒及传染病预防措施”，其中较多的依次是“洗手（94%）”“戴口罩（84%）”“漱口（77%）”“使用手指除菌消毒液（70%）”。

与2018年针对“流行性感冒对策”实施的同一调查结果相比，此次选择“使用手指除菌消毒液”的人增加了44%，“戴口罩”“避开人群”“室内换气”等比例都大幅增加，可见新冠肺炎的流行正改变着人们的行为模式。

家住首都圈的已婚女性在被问及新冠肺炎给日常生活带来了怎样的变化时，回答对日常用品进行除菌并保持整洁的增加，而回答化妆次数“减少”的人增加了14～21%。这可能是因为工作方式的改变使人与人直接接触的机会减少，购物时也会理所应当地佩戴口罩，所以出现了懒于化妆的倾向吧。

标题图片: PIXTA