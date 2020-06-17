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在居家抗“疫”期间，千叶县曾发生了两次震度4级的地震。因为新冠肺炎正在流行，所以许多人担心“如果现在发生大地震的话……”。笔者对2020年内已经发生的震度3级以上的地震展开统计，并与过去的数据进行对比。在地震大国日本，无论何时，都不能怠于防灾。

5月4日和6日，日本发生了以千叶县北部为震源且最大震度为4级的地震。6日发生地震时，首都圈有明显震感，东京都、埼玉县和神奈川县都观测到了震度3级的地震。4月下旬，长野县频发震度3级以上的地震。在因新冠肺炎疫情蔓延，人们尽量避免外出时期，社交媒体（SNS）上可以看到很多 “地震特别多”、“如果新冠肺炎流行的同时，又发生了南海海沟地震的话……”这类担心话题。

今年的地震并不比往年多

笔者利用气象厅震度数据库，对2020年1月至5月17日期间，日本全国震度3级以上的地震情况进行了检索。与1～3月相比，4月以后的地震发生次数的确略有增多。进入5月以后，截至19日下午2点，共发生了6次震度4级的地震及14次震度3级的地震，高于4月的相关数据。

那么，与近五年的1～5月的相关数据相比又如何呢？

图表明确显示，今年的地震并非特别多。2016年4月14日和16日，发生了震度7级的“熊本地震”，仅4月份，就出现了457次震度3级以上的地震。其中绝大部分的震源地都集中在熊本县和大分县。

现代科学还很难正确预测“在某地，几天以内会发生震度几级的地震”。2016年，从1月至发生首次震度7级的地震的4月14日晚上9点26分为止，日本全国共发生了48次震度3级以上的地震，其中没有一次震源地位于熊本。虽然地震次数是一项宝贵的数据，但毕竟也只是一种参考数据而已。

你把口罩和香皂放进防灾用品袋里了吗？

谁都应该有过这么一种体验吧——在室外行走或运动时，感觉不到地震，但安静地待在家里时，却会感到摇晃得特别厉害。5月4日的地震和6日的地震分别发生在晚上10点多、深夜2点前这种容易让人感受到摇晃的时间段。居家抗疫期间，外出人数大减，再加上对新冠肺炎肆虐的恐惧和对未来的不安，可能使人们对地震变得格外警觉和敏感。

在地震大国日本，至今为止已发生了多次大地震。虽然不应毫无理由无地小题大做，但保持“地震任何时候都可能袭来”的警戒心态也绝非徒劳。

原本在人多密集且卫生状况堪忧的避难场所，感冒和流感等传染病的预防十分重要。您在防灾用品袋中是否已经放好了口罩、消毒液、肥皂、湿纸巾呢？在新冠肺炎疫情结束之前，充分储备除菌及卫生用品应该也很有必要。避难所可能还会经常打开门窗通风换气，因此，日常防灾用品中还可以“额外”准备一些衣物，以便应对温度的变化。平日里多一份准备，灾害发生时就可多一份安心。

标题图片：熊本地震的避难所里戴着口罩的居民