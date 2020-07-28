驾照持有者人数减少，货车司机短缺令人担忧

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自1969年以来一直呈增长趋势的驾照持有者人数从2019年起首次出现减少。虽然第一类和第二类驾照中的普通驾照数量依旧保持增长，但大型车辆等其他种类的驾照却在减少。另一方面，开具驾驶经历证明的数量在继续增加。

根据日本警察厅每年3月公布的驾照统计，2019年驾照持有者约为8216万人，较上年减少了约15万人。从1969年（约2478万人）以来，驾照持有者人数持续保持增长，然而，自2014年前后开始，增长势头趋缓。该项驾照统计，除普通驾照之外，还包含了大型车辆和摩托车等所有类型。如果一人持有多种驾照，则只计入难度系数最高的驾照。

持有者人数减少的驾照，从种类来看，无论是用于公共道路行驶的第一类驾照，还是商务用的第二类驾照，2019年只有普通驾照的数量较上年增加，大型特殊车辆驾照、大型车辆驾照、小型特殊车辆驾照等均出现减少情况。比如，第二类驾照中，大型车辆驾照持有者约87万，较上年减少3%，而普通驾照约4.4万人，同比增长逾50%。

主要的驾照种类

大型车辆 卡车、公交车、油罐车、搅拌车等 大型特殊车辆 推土机、汽车起重机、铲车等 中型车辆 中型卡车、面包车等 普通车辆 轿车、微型车等

另一引人注目的变化是，日本2002年开始实施驾驶经历证明制度(*1)，近年来申请开具证明者人数出现显著增长趋势。制度实施后最初的十年里，证明开具数量只停留在微增状态。但2012年起，驾驶经历证明与驾照拥有了同等的身份证明效力，此后发放数量呈现了急增之势。或许是受老年司机造成交通事故的报道的影响，许多人自主返还驾照，使得开具驾驶经历证明的数量持续增加，2019年较上年增长16万份，约达52万份。

不同年份驾驶经历证明的开具数量

2019年 2018年 65～69岁 53903 27115 70～74岁 148013 74354 75～79岁 107525 95738 80～84岁 116116 93514 85岁以上 71472 55474 总计 519188 358740

出处：警察厅《驾照统计》

标题图片： Fast&Slow/ PIXTA