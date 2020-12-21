日本全国的图书馆，15年增加了2成以上

日本全国的图书馆，15年增加了2成以上社会 文化
日本各地图书馆共有约3360家，注册用户超过3300万，每年借阅图书达6.5亿册。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
文部科学省最近发布的2018年度社会教育统计数据显示，截至2018年10月1日，日本全国的图书馆（包含同类设施）数量达到3360家，与上一次即2015年度的调查相比，增加了29家，与2002年度相比增加618家。尽管这十几年中少子老龄化程度不断加重，但图书馆的数量仍然有了大幅增加。
2017年在图书馆借阅图书的人数（用户数量）总计达1.7789亿人（如果1位读者1年借阅10次，则按10名用户计算）。注册用户3379万人，借阅图书达6.5378亿册。
其中仅小学生的注册人数就有340万人，利用人数总计1896万人，儿童类图书的借阅量为1.973亿册。
比较上次，也就是2014年度的调查数据，注册用户增加了242万人（7.7%）。不过，实际利用者人数和借阅图书量都稍有减少。
除了图书馆，如果再加上公民馆、博物馆等社会教育设施，总数在2018年达到90311个，较之前次调查（2015年度）增加了318个。不过，与2005年度的峰值94998相比，减少了4687个。
2018年度全国共有公民馆（包含类似设施）14281个。这个数字与2015年度相比减少560个，与2005年度相比减少3901个。而博物馆的数量反而一点一点地增加，2018年度达到1286家。
社会教育相关设施的总数与图书馆、博物馆、公民馆数量的变化
|年度
|总数
|图书馆
|博物馆
|公民馆
|2002
|94392
|2742
|1120
|18819
|2005
|94998
|2979
|1196
|18182
|2008
|94540
|3165
|1248
|16566
|2011
|91221
|3274
|1262
|15399
|2015
|89993
|3331
|1256
|14841
|2018
|90311
|3360
|1286
|14281
出处：文部科学省《社会教育统计》
标题图片： En dehors/PIXTA
（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）