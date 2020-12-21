日本全国的图书馆，15年增加了2成以上

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日本各地图书馆共有约3360家，注册用户超过3300万，每年借阅图书达6.5亿册。

文部科学省最近发布的2018年度社会教育统计数据显示，截至2018年10月1日，日本全国的图书馆（包含同类设施）数量达到3360家，与上一次即2015年度的调查相比，增加了29家，与2002年度相比增加618家。尽管这十几年中少子老龄化程度不断加重，但图书馆的数量仍然有了大幅增加。

2017年在图书馆借阅图书的人数（用户数量）总计达1.7789亿人（如果1位读者1年借阅10次，则按10名用户计算）。注册用户3379万人，借阅图书达6.5378亿册。

其中仅小学生的注册人数就有340万人，利用人数总计1896万人，儿童类图书的借阅量为1.973亿册。

比较上次，也就是2014年度的调查数据，注册用户增加了242万人（7.7%）。不过，实际利用者人数和借阅图书量都稍有减少。

除了图书馆，如果再加上公民馆、博物馆等社会教育设施，总数在2018年达到90311个，较之前次调查（2015年度）增加了318个。不过，与2005年度的峰值94998相比，减少了4687个。

2018年度全国共有公民馆（包含类似设施）14281个。这个数字与2015年度相比减少560个，与2005年度相比减少3901个。而博物馆的数量反而一点一点地增加，2018年度达到1286家。

社会教育相关设施的总数与图书馆、博物馆、公民馆数量的变化

年度 总数 图书馆 博物馆 公民馆 2002 94392 2742 1120 18819 2005 94998 2979 1196 18182 2008 94540 3165 1248 16566 2011 91221 3274 1262 15399 2015 89993 3331 1256 14841 2018 90311 3360 1286 14281

出处：文部科学省《社会教育统计》

标题图片： En dehors/PIXTA

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