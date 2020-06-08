日本几近锁国状态：4月访日外国游客减少99.9%

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2019年的访日游客人数刷新历史记录，达到的3188万人。日本政府提出2020年访日游客人数突破4000万的目标。然而，仅仅在不到半年的时间里，新冠肺炎就致使一步一个脚印积累起来的入境游市场荡然无存。

日本政府观光局的统计显示，4月份访日外国游客人数较去年同期减少99.9％，为2900人。这是自1964年开始该项统计以来首次低于1万人。受新冠肺炎疫情蔓延的影响，许多国家实施了禁足令并限制出国，采取了实质意义上的锁国政策。不仅是日本，全球都陷入了出入境游需求消失的境况。

2019年4月入境日本的中国游客人数为726132人，2020年4月却只有200人，几乎减少了100%。此外，今年4月的韩国游客为300人，台湾地区游客300人。此前一直带动入境游市场的东亚游客都出现了大幅减少的情况。

由于4月新冠肺炎疫情在欧美各国进一步蔓延，原本3月还有一定人数的欧美游客也消失了踪迹。美国游客300人，来自德国、意大利、西班牙的游客皆不足10人。

标题图片：JR新大阪站的新干线站台显得冷冷清清（时事社）