东京都历任知事，名人济济

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人口1400万居住的东京都，其财政规模相当于一个瑞典，达15万亿日元。东京都知事的影响力可谓与一国首相不相上下。当前，东京正急于应对新冠肺炎，此外还面临着延期至2021年的东京奥运会及残奥会的举办问题。在肩负“后新冠肺炎时期”东京这座巨型城市运转工作的新一届东京都知事选举即将于7月举行，这里我们为读者介绍一下战后东京历任知事的情况。

伴随着现任都知事任期即将届满，东京都于6月18日发布了知事选举公告，7月5日进行投计票。现任知事小池百合子将出马谋求连任，执政党自民党已明确表示不推派人选竞争。尽管在野党正在讨论统一推派候选人，但人选难定。

前任东京都知事舛添要一及其前任猪濑直树都因丑闻而在首届任职期间辞职，如果小池百合子出马后再次当选，则将成为继石原慎太郎以后获得连任的都知事。东京历任知事中当选次数最多的是石原慎太郎和铃木俊一，两人皆当选过四次。石原慎太郎在第四届任职期间的2012年，因参加众议院选举而辞职，并指定当时的副知事猪濑直树为其继任者。都知事任职期间最长的是铃木俊一（16年），最短的是猪濑直树（1年）。

东京都历任知事

姓名/任职期间（任期） 出身 主要事件 小池百合子

2016年8月～（首届） 兵库 新冠肺炎爆发，丰洲市场搬迁延期 舛添要一

2014年2月～16年6月（一届） 福冈 城市外交及政治资金等公私不分问题 猪濑直树

2012年12月～13年12月（一届） 长野 申奥、德洲会事件 石原慎太郎

1999年4月～2012年10月（四届） 兵库 制定菜油车尾气排放标准，设立新银行东京 青岛幸男

1995年4月～99年4月（一届） 东京 世界都市博览会中止 铃木俊一

1979年4月～95年4月（四届） 山形 都厅迁至新宿，泡沫经济崩溃 美浓部亮吉

1967年4月～79年4月（三届） 东京 推行都政革新、福祉政策、公害对策 东龙太郎

1959年4月～67年4月（二届） 大阪 1964年东京奥运会 安井诚一郎

1947年5月～59年4月（三届） 冈山 首任都知事，前东京都长官

在新冠肺炎之“疫”中指挥作战的小池百合子，发挥自己曾经的新闻主持人经验，连日在媒体上以其出众的口才，简洁明了地将“三密”“居家”等短语口号根植到人们心中，受到广泛关注。与作为国会议员的一分子不同，东京的领导人是“一城之主”，相较政治业绩，知名度很多时候更有助于在选举中发挥效力。

国际政治学家舛添要一、纪实文学作家猪濑直树，还经常作为辩论类节目的嘉宾及评论员出现在电视中；作家、芥川奖得主石原慎太郎的知名度更是一骑绝尘，自年轻时起就与其弟，电影明星石原裕次郎成了引人注目的存在；编剧青岛幸男是直木奖得主，同时还是作词家和艺人，亦可谓才华横溢。

由革新派推选的美浓部亮吉是一名经济学者，他在东京教育大学担任教授时，连续两年出演日本放送协会（NHK）的《简易经济学教室》节目。他的厨房经济学解说深受电视机前观众的喜爱，连任三届知事。医学博士东龙太郎可谓是日本体育医学界的先驱，包括知事任期在内，从1950年至1968年，一直担任国际奥委会（IOC）委员，东龙太郎不愧是为了1964年东京奥运会而存在的知事。

铃木俊一和安井诚一郎两人可以说是“务实派”。铃木原是日本政府自治厅（现在的总务省）事务次官，曾作为副知事大力协助东龙太郎的东京申奥工作。安井来自日本政府的内务省，是政府选任东京都知事时期的最后一名东京都首长，也是改为选民公选制度后的首任东京都知事。

战后10名大阪府知事中有6名出身于大阪、京都、兵库等关西地区。桥下彻虽然生于东京，但从小学五年级开始便一直生活在大阪，可以算做是“本地人”。与之相比，9名东京都知事中只有2人生于东京，且无人来自近邻的神奈川、千叶、埼玉等。这或许是因为东京都知事，选的是“代表首都的人”，而非“代表该地区的人”吧。

标题图片：从左至右，表明要参选东京都知事的小池百合子、走马上任时的东京都知事石原慎太郎及其前任青岛幸男、表明要谋求第三届连任的美浓部亮吉（时事社）