居家抗“疫”辛苦啦！日本每10万人中新冠肺炎感染人数推移

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新冠疫情下，企业一举推进远程办公，无论电车还是夜晚灯红酒绿的街道都变得空空荡荡；而且长假里，多数人也居家不出，旅游景点显得格外冷清。大家的这种努力，使5月以后的感染人数开始快速下降，日常生活终于有了些许恢复的迹象。然而，如果完全放开限制，则可能会引发疫情反弹。民众必须要习惯有节有度的“新日常”。

日本政府于5月25日公布决定，在原定的月末期限之前，全面解除了因新冠肺炎疫情蔓延而依旧在东京等五个都道县实施的紧急状态宣言。

日本政府4月7日发布紧急状态宣言。时隔约50天，终于实现了全面解除。紧急状态宣言的实施范围曾一度扩展至全国，随后分阶段缩小，并最后解除了东京、神奈川、埼玉、千叶、北海道这五个都道县的紧急状态。

是否解除紧急状态宣言，日本政府是通过（1）感染情况（2）医疗供应体制（3）监管体制等三方面来展开综合判断的。关于感染情况，日本政府的解除基准是“最近一周内，每10万人中的感染人数低于0.5人”“即使每10万人中的感染人数为1～0.5人，但也可以根据传染路径不明的人数比例等情况解除紧急状态宣言”。

虽然北海道和神奈川县的数值均高于“0.5”，但两地已出现感染人数减少的趋势，且医疗供应体制得到保障，因此解除紧急状态也得以解除。

有关新冠肺炎的主要动态

5月31日 （紧急状态宣言延长后的期限） 5月25日 解除首都圈和北海道的紧急状态宣言 5月21日 解除大阪、京都、兵库等关西3个府县的紧急状态宣言（首都圈及北海道除外） 5月21日 全球新冠肺炎确诊人数突破500万 5月14日 解除39个县的紧急状态宣言 5月11日 东京新冠肺炎确诊人数超5000 5月6日 最初设定的紧急状态宣言的期限 5月4日 紧急状态宣言延期 5月4日 全球新冠肺炎确诊人数突破350万 5月2日 日本国内新冠肺炎死者人数超500 4月30日 日本通过以“向每位国民发放10万日元现金”为主要内容的补正预算案 4月28日 东京新冠肺炎确诊人数超4000 4月18日 日本国内新冠肺炎感染人数突破1万 4月16日 紧急状态宣言范围扩展至全国 4月14日 “立皇嗣之礼”确定延期举办 4月12日 东京新冠肺炎确认人数超2000 4月11日 全球新冠肺炎确诊人数突破10万 4月7日 日本政府以东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈等7个都府县为对象，发布紧急状态宣言 3月30日 东京都知事小池百合子呼吁民众自我约束，晚上不去卡拉OK厅、小剧场、酒吧及夜店 3月29日 搞笑艺人志村健患新冠肺炎后去世 3月25日 东京都知事小池百合子称东京正面临“感染爆发的重大局面”，要求民众周末尽量不要外出 3月24日 东京都与国际奥委会（IOC）一致决定，2020年东京奥运会及残奥会将延期至2021年夏季举办 3月13日 日本通过《新型流感等对策特别措施法》修正案（允许政府发布紧急状态宣言） 3月11日 世界卫生组织（WHO）宣布新冠肺炎为全球性大流行病 2月28日 北海道独自发布紧急状态宣言，要求民众周末尽量避免外出（至3月19日） 2月27日 日本首相安倍晋三要求全国中小学从3月2日起临时停学 2月3日 钻石公主号邮轮抵达横滨港，随后发现船上出现新冠肺炎群聚感染 1月16日 厚生劳动省公布日本国内发现首名新冠肺炎感染者

标题图片：PAKUTASO