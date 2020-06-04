民众疲于宅家抗“疫”？餐厅顾客在“紧急状态宣言”解除前便已增加

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日本政府于5月25日解除了东京都等五个都道县因新冠肺炎疫情蔓延而发布的紧急状态宣言，日本全国的紧急状态就此结束。有关调查显示，除了这五个都道县之外，关西的三个府县也在紧急状态解除之前，便有民众因疲于宅家抗“疫”而外出就餐，餐厅消费出现增加。

日本政府于4月16日将紧急状态宣言的实施范围扩展至全国所有都道府县，要求民众尽量避免外出，商店缩短营业时间。约一个月后的5月14日，有39个县解除了紧急状态宣言。随后不久，提供餐厅预约服务的Table Check公司对当时作为“解除对象”的两个县（爱知县、福冈县）及“仍处于紧急状态名单中”的八个都道府县（北海道、东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县、大阪府、京都府、兵库县）进行了调查，就餐厅日均消费次数做了对比。

结果显示，在紧急状态宣言解除两天后的5月16日（星期六），上述“解除对象”两县的来店消费次数为2.95次。若进行单纯的对比，该数据是今年最低值——4月20日（星期一）的0.88次——的3.4倍；而当时仍处于紧急状态中的八个都道府县，来店消费次数为2.28次，是4月20日（0.75次）的3倍，虽然低于已解除紧急状态的两县，但外出就餐情况也出现了一定程度的恢复。其原因除了因无法承受营业额减少而恢复正常营业的饮食店增加之外，还有消费者难忍长久“闷”居之苦的缘故。

餐厅日均来店消费次数

4月20日 5月16日 两天的对比 解除紧急状态的两个县 0.88次 2.95次 约3.4倍 仍处于紧急状态中的八个都道府县 0.75次 2.28次 约3.0倍

出处：Table Check公司（5月17日的数据）

解除紧急状态的两个县：爱知县、福冈县

仍处于紧急状态中的八个都道府县：北海道、东京都、埼玉县、千叶县、神奈川县、大阪府、京都府、兵库县（调查时）

日均不足3次的来店次数可以说是“依然处于一个低水平”（Table Check公司）。但随着紧急状态宣言的全面解除，餐饮业对“在餐厅、居酒屋等的聚餐迅速复苏”充满期待。不过，聚餐和人员移动增加，恐有可能再次引发疫情蔓延。因此，日本政府强烈敦促民众养成“新的生活”习惯，在餐饮店聚餐采取“非面对面，而是并排坐的形式”。

标题图片：街头电子公告牌正在播放日本首相安倍晋三宣布解除紧急状态宣言的记者会（时事社）