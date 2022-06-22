日本的森林：森林覆盖率在发达国家中排名第二

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日本国土三分之二被森林覆盖，可谓是“山岳与森林之国”。最近50年间，人工林茁壮成长，森林资源增长了两倍。

日本林野厅大致五年公布一次的《森林资源现状》调查显示，2017年（3月末）日本森林面积为2505万公顷，相当于国土总面积的三分之二，较2012年的上一次调查（2508万公顷）略有减少。作为森林资源量参考指标的森林蓄积量（构成森林的树木树干体积）为52.42亿立方米。这一数字大约是1966年（18.87亿立方米）的三倍。

森林面积在最近50年间，几乎始终保持着每年2500万公顷强的规模。

从具体分类来看，1966年“天然林”为1551万公顷，2017年减少到了1348万公顷。而“人工林”从1966年的793万公顷增长到了2017年的1020万公顷。目前人工林约占日本森林面积的40%。

另一方面，1981年的森林蓄积量为24.84亿立方米，1990年为31.38亿立方米，2002年为40.4亿立方米，2012年为49.01亿立方米，长年来一直处于增长趋势。

从蓄积量的具体类型来看，“天然林等”从1966年的13.29亿立方米增加到了2017年的19.33亿立方米，“人工林”从1966年的5.88亿立方米增加到了2017年的33.08亿立方米。由此可见人工林建设成果卓著。

联合国粮农组织（FAO）发布的2015年版《全球森林资源评估报告（FRA）》显示，日本的森林覆盖率（森林面积在陆地面积中的占比）为68.5%，在经合组织（OECD）34个成员国中排名第二，仅次于芬兰（73.1%）。人工林的面积也排在全球第七位，仅次于排名第一的中国，以及美国、俄罗斯等国。

标题图片：世界自然遗产奄美大岛的山上新绿萌发（2020年3月15日，鹿儿岛县宇检村，时事社）

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