2021年节假日一览：夏季节日因举办东京奥运会而调整

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2020年的黄金周变成了“居家抗疫周”。且不说无法旅行，恐怕很多人还被要求减少非必要非紧急外出，无奈地度过了一段宅家生活的时间。因此，希望大家可以尽情享受2021年的节假日！（配合东京奥运会开闭幕式调整节日的《特别措施法修》修正案已于2020年11月27日在参议院全体会议上表决通过。2021年的节日安排已经敲定）

由于新冠疫情在全球持续蔓延，东京奥运及残奥会被迫推迟至2021年夏季举行，导致2021年节假日随之相应发生变动。海洋日（原本为7月第3个周一）改为奥运会开幕式前一天的7月22日，体育日（原本为10月第2个周一）改为开幕式当日的7月23日，山之日（原本为8月11日）改为闭幕式的8月8日，9日变为调休日。

2021年的节假日安排如下所示

名称 2021年 元旦 1月1日（周五） 成人日 1月11日（1月第2个周一） 建国纪念日 2月11日（周四） 天皇诞生日 2月23日（周二） 春分日 3月20日（周六） 昭和日 4月29日（周四） 宪法纪念日 5月3日（周一） 绿色之日 5月4日（周二） 儿童日 5月5日（周三） 海洋日* 7月22日（周四） 体育日* 7月23日（周五） 奥运开幕式 山之日* 8月8日（周日） 奥运闭幕式 假日 8月9日（周一） 山之日的调休日 敬老日 9月20日（9月第3个周一） 秋分日 9月23日（周四） 文化日 11月3日（周三） 劳动感恩日 11月23日（周二）

编辑部根据内阁府网站信息制作 *仅在2021年临时变动的节日

正月头三天恰逢周末，4日开始上班

2020年12月28日的“年终收官日”是周一，公司职员和政府工作人员将从29日周二开始进入年末年初假期。正月头三天分别为周五、周六和周日，所以应该从4日周一开始上班，新年假期约一周，时间偏短。不过，再过一周又能进入一个三连休，大家再坚持一下！

如果拼接带薪休假，就可以组成超长连假

黄金周是5月1日至5日的五连休。如果在节假日前后的工作日请几天带薪假，似乎可以组成一个长假。2020年因为新冠疫情的影响，民众被要求避免非紧急非必要的外出活动，基本都没有过上像样的假期。到了2021年，希望大家都能享受快乐的黄金周。

仅在2021年临时变动的夏季节日

按照《特别措施法》规定，2021年对海洋日、体育日、山之日实施仅限一年有效的调整，奥运会开幕式及其前日，闭幕式及其后日均为休息日。由此，7月和8月将分别出现四天和三天的连假。

暑热渐消的时节让身心焕发活力

2021年的敬老日是周一，秋分日是周四。虽然从日历上看些零散脱节，但18至20日是一个三天连假。如果在24日周五请一天带薪假，就是个四天小长假了。恰逢秋季出游时节，可以好好计划一下假期，消除夏日疲惫，让身心焕发活力。

注：原创文章依据内阁会议决议内容编写而成，刊载于5月29日。11月27日参议院表决通过调整节假日的《特别措施法》以后，补充了 “已敲定”节日安排。

标题图片 : PIXTA

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