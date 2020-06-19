“接待”：因新冠病毒群聚感染而引发关注

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3月30日东京都知事小池百合子在记者会上说：“年轻人如果要去卡啦OK、LIVE HOUSE，中年人要去酒吧、夜总会这类伴有接待的餐饮店的话，希望大家今后一段时间内要节制一下了。”之后，在表示容易发生群聚感染的场所时，“伴有接待的餐饮店”一词，频繁地被日本首相安倍晋三、各都道府县知事在记者会上使用。那么，这种餐饮店，都有些怎么样的“接待法”呢？

日本有限制约束“伴有接待的餐饮店”的法律，即《风俗营业法》。按其定义，一般是卡巴来俱乐部、酒吧、料理店、咖啡店及其他设置相关设备为客人服务，专门为顾客提供饮食和娱乐的场所。

2018年1月30日警察厅生活安全局下达的通知《有关风俗营业等的规制暨业务的适当性等相关法律解释运用基准》中，对“接待”做出了更为具体的描述。由于原文用词晦涩难懂，编辑部略做简介如下。

“接待”的定义

以酿造欢乐气氛之方法，来招待客人。

对期盼受到慰藉及快乐的来客，提供超过一般饮食店范围程度的会话与服务。

接待的主体

一般接待方是店家经营者及其雇员，但也有被料理店等叫来陪客的艺妓，还包括在旅馆、饭店等场所，由宴会俱乐部的女招待来接待的情况。通常都是以客人需要的异性为主，但也不仅限于此。

接待？ 抑或非接待？

接待 非接待 谈笑/斟酒 坐在特定的客人桌旁，与其谈笑聊天，提供酒类等饮料和食物。 或在客人后方等待，或在柜台内应对客人的点菜，或为客人兑水调酒斟酒（社交礼仪上的招呼问候，或是些许闲聊程度的对话，不被认为是接待） 表演等 在包厢或是被区隔开的场所，为特定少数的客人提供表演及歌舞秀等。 诸如饭店的晚餐秀，服务对象是对不特定的多数客人，让他们共同观赏表演。 歌唱 在特定的少数客人旁边，请对方唱歌，为其打拍子和拍手，并大声称赞“唱得好”“好棒”，或是与客人一起二重唱等。 请所有客人一起欢唱，为他们拍手叫好（在卡拉OK输入歌名编号或者演奏乐器等，只要不是为特定客人服务，其行为就不算是接待） 跳舞 成为特定客人的交际对象，跳舞时碰触身体。即便没有身体接触，但持续跟同一客人跳舞。 具有可以指导他人跳舞的水平和知识的人，教授客人跳舞。 游戏 跟特定少数客人一起玩游戏或是比赛。 让客人自己或是客人们之间来玩游戏或是比赛。 其他 与客人身体有密切接触的行为，比如握住客人的手或接触身体，或是给客人喂食物等服务。 社交礼仪上的握手，或者扶照料酒醉客人、端送食物到桌上、帮客人寄存行李、大衣等情况下的必须的或无意的触碰

日本官房长官菅义伟在6月3日的记者会中，谈及“伴有接待的餐饮店”时具体列举了“卡巴来俱乐部”，引发了人们的议论。企业等利用来招待客户的“接待型高级餐饮店”，据说也被混同为“伴有接待的餐饮店”，在紧急事态宣言解除后，依然来客稀少，令它们叫苦连天。

只是，接待客户，包含有为了签下合同或是维持过往的交易条件的目的，自然要博得对方的欢心，为此可能会选择“伴有接待的餐饮店”，这样一来就难以明确分辨了。

此外，东京都知事小池百合子在6月5日的例行记者会上，谈到最近新确诊者的动向，称感染者中“年轻人呈增加倾向，并且确认有一部分人与红灯区有关”。当天晚上东京都政府有关人员与相关地区街道合作，在新宿的歌舞伎町街头举办活动，提醒人们对感染保持警惕。

顺带一提，3月30日小池都知事在记者会上所说的“酒吧”，并非都是“伴有接待的餐饮店”。如果柜台内侧的酒保，按客人的要求提供相关酒类，且与客人交谈，也只是三言两语，那就不算是“接待”。

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