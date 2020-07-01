疫情下的“云办公”，六成人表示“效率下降”

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一项最新调查显示，远程“云办公”模式虽然工作效率下降了，但多数工薪族依然希望继续下去。

日本生产性本部（Japan Productivity Center，日本生产力中心）于5月中旬实施了新冠疫情中劳动者的意识调查。针对以不受时间地点限制，利用信息通信技术的 “云办公”这一灵活的在家办公模式，询问了一系列问题。其中，就工作效率问题，回答“提高了”和“略有提高”的人，分别为7.2%和26.6%，停留在不到四成的水平。

与之相反，回答工作效率“略有降低”和“降低了”的人，分别占41.4%和24.8%，超过了六成。关于“云办公”的满意度调查显示，“满意”的有18.8%，“还算满意”的有38.2%，也就是说大约有小六成的人或多或少都感觉满意。

“云办公”相关调查与回答

在家里办公是否效率提高了（%）？

提高了 7.2 略有提高 26.6 略有下降 41.4 下降了 24.8

对在家办公是否满意（%）？

满意 18.8 还算满意 38.2 相对不满意 30.7 不满意 12.2

日本生产性本部调查

调查是从日本政府于4月7日对7个都府县首先发布了紧急事态宣言之后大约1个月的5月11日开始的，5月13日结束，调查对象共有1100人，主要是除去个体经营者、家族生意从业人员之外的全国20岁以上的受雇佣群体。

疫情升级后，企业纷纷开始采用“云办公”模式，当被问到最近1周的工作日里去公司上了几天班时，受访者回答“1~2天”的最多，有37.3%，然后依次是“0天”（32.1%）、“3~4天”（21.1%）、“5天以上”（9.5%）。回答0天到2天的加起来大约有七成，其中又以从事专业性、技术性工种、或从事事务性工作的白领人士占比较高，从中可以看出在这些领域云办公的普及率很高。

此外，当被问到疫情控制之后是否还希望继续“云办公”时，回答“希望”和“比较希望”的分别有24.3%和38.4%，合计六成以上的受访者对“云办公”模式持肯定态度，希望继续下去；相反，回答“不希望”和“相对不希望”则分别为10.4%和26.9%。

标题图片：在家 “云办公”的日立制作所员工 2020年5月25日，川崎市（日立公司提供）（时事社）