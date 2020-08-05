日本年轻人开始关心政治，逾八成受访者有投票意愿

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因新冠肺炎引起社会不安和经济危机，日本年轻人开始关心起政治问题。选举调查公司实施的问卷调查结果显示，如果现在解散众议院，逾八成18～29岁受访者表示“会去”“可能会去”投票。

选举调查公司Green Ship（东京都千代田区）于5月23日、24日实施的调查（在得到允许后向全国3995位受访者发送短信，其中有2558人作答）结果显示，针对“如果现在解散众议院进行大选，你会去投票吗？”这个问题，75.4％的人选择“会去”，15.1％的人选择“可能会去”，两者相加已逾九成。只有5.7％的人表示“不去”。

其中，值得关注的是，那些被认为对政治漠不关心但手握选举权的18～29岁年轻人的动向。2017年10月举行众议院选举时，18～19岁的投票率为40.49％，20～29岁为33.85％，远低于整体投票率的53.68％。不过，在此次调查中，18～29岁的受访者中有66.9％表示“会去”投票，16％的人表示“可能会去”，两者相加超过八成。

调查公司表示，“新冠疫情蔓延”是年轻人开始关心政治的原因之一。打工的地方休业，收入大减，解雇和终止雇佣关系的情况加剧。其中，还有学生不得不因此退学，新冠疫情开始直接影响到个人生活，成了每个人的切身问题。

另外，此次调查还询问了对采用智能手机或电脑进行网络投票的看法，有63.8％的人表示“应该采用”。尤其是18～29岁的年轻人中，71.2％的人称“应该采用”，23.8％的人认为“应该对此展开探讨”，两者合计后显示共有95％的人支持采用。

标题图片：PIXTA