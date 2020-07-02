居家办公 日本上班族电费平均暴增3500日元

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“家里买了办公椅”、“没有大屏幕，眼睛容易疲劳”等，为了打造远程办公的环境，不少人在家中做了许多“设备投资”吧？与此相比，电费一个月平均增加了3500日元，更是肉痛！空调不停工的酷暑即将来临，经济负担想必会越来越重。

运营电力比较网站的公司ENECHANGE（东京总部）的调查数据显示，日本于4月7日发出关于新型冠状病毒（COVID-19）的紧急事态宣言后，远程办公时间段内（上午9点～下午6点）家里的用电量比宣言前增长了94%。一整天下来的平均增加了60%，换算成一个月的电费就是增加了3493日元。紧急事态解除后，为了避免通勤电车与办公室的“三密”情况，中央及地方政府与仍积极呼吁开展远程办公，对于个人来说，通勤的负担减轻了，但是家庭支出的负担却似乎上升了。

本次调查的电力使用量，是将东京电力公司所辖电网内的967处地点的用电数据，以紧急事态宣言前的工作日（4月2、3、6、7日）与宣言发出后的工作日（4月8、9、10日）进行对比计算得出的。以平均一天的用电量来推算出一个月的使用量，之后再以东京电力的家用一般计费模式换算出电费。

此外，该公司还于5月份面向1885名邮件杂志会员实施了一项调查，结果显示，由于采取了预防感染的措施，受到远程办公、学校和幼儿园关闭等因素的影响， 79％的受访者表示“在家时间长了”，还有58％的受访者感到“电费比往年增加了”。

“电费增加”的原因，除了受到了诸如使用电脑和周边设备等居家办公的直接影响外，还有人列举称随着在家时间变长，家电、电视的使用也增加了。

标题图片 : PIXTA