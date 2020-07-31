将总部迁入东京都市圈的企业数量，连续9年超过迁出

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不断有企业将总部从大阪都市圈及其他地方城市迁入东京都市圈。虽然日本政府对“将总部迁入地方城市的企业”实施税收优惠政策，但是迁入东京都市圈的企业，依旧连续9年超过迁出的企业数量。

帝国数据银行2019年企业总部搬迁的相关调查显示，将总部迁入由东京都及附近3县（神奈川县、埼玉县、千叶县）组成的东京都市圈的企业共312家，从东京都市圈迁出的企业为246家，迁入比迁出多66家。从2011年起，迁入数连续9年超过迁出数。

2019年，迁入与迁出的差量较上年（23家）增加43家。该数值显示出企业加剧“向东京靠拢”的趋势。另一方面，将总部迁入大阪都市圈（大阪府、京都府、兵库县、奈良县等“2府2县”）的企业为126家，迁出的企业为161家。从1991年开始实施此项调查以来，连续29年出现“迁出超过迁入”的情况。

迁入东京都市圈的企业最多的是来自大阪府，为66家。接着是爱知县（34家）、福冈县（25家）、茨城县（19家）等。迁出东京的企业，最多的是迁往大阪府，为32家，接着是茨城县（30家）、静冈县（20家）、福冈县（18家）等。

迁入及迁出东京都市圈的企业所在都道府县前五名（括号内为企业数）

从以下府县迁入东京都市圈 从东京都市圈迁至以下府县 1 大阪府（66） 大阪府（32） 2 爱知县（34） 茨城县（30） 3 福冈县（25） 静冈县（20） 4 茨城县（19） 福冈县（18） 5 兵库县（17） 群马县（16）

（依据帝国数据银行的调查）

为了鼓励企业将总部从东京都市圈迁往地方城市，日本政府2015年颁布了税收优惠政策《地方据点强化税制》。然而，引人注目的是，企业仍在源源不断地向东京都市圈靠拢。

从全国范围来看，2019年总部搬迁的企业较上年减少1家，为2011家。2010年至现在的十年里，2019年的企业搬迁数排名倒数第二。

标题图片： JR高轮Gateway站（中）及周边的大规模再开发地区。图片上方为彩虹大桥。2020年4月东京都港区（时事社）